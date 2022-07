Durante l’estate, molti di noi si trovano ad affrontare situazioni imbarazzanti che non sono assolutamente di poco conto. In particolar modo, a causa delle alte temperature, in tanti vedono una quantità di sudore davvero importante.

Questo è in assoluto la cosa più normale del Mondo. Soprattutto se si pensa che, in modo inevitabile, il caldo torrido tipico di questa stagione ci fa sudare tutti, chi più chi meno. Il problema è che l’odore si attacca in modo quasi costante a vestiti e scarpe, creando una puzza davvero insopportabile.

Un rimedio della nonna davvero formidabile

Ci sono diversi problemi legati al sudore durante la stagione estiva. Basti pensare a quanto sia comune sentire i propri abiti puzzare in modo quasi inevitabile. In questo caso, per eliminare l’odore fastidioso che ne deriva, potremmo provare a puntare sull’origano. Questo ingrediente, infatti, combinato con altri, potrebbe davvero far profumare i nostri capi di abbigliamento come non mai.

Discorso diverso, invece, per il cattivo odore che proviene dalle scarpe e che dovremmo provare a eliminare con dei rimedi naturali. I consigli delle vecchie generazioni, in questo caso, potrebbero davvero fare la differenza e potrebbero risolvere seduta stante questo genere di problemi.

Uno dei trucchi sicuramente più validi ed efficaci si basa soprattutto su un ingrediente non molto conosciuto ma davvero formidabile. Stiamo parlando della polvere di iris, che in questo caso potrebbe assorbire il cattivo odore proveniente dalle nostre scarpe.

Diciamo addio a scarpe puzzolenti d’estate grazie a questo ingrediente

In questo caso, quindi, la polvere di iris potrebbe essere l’ingrediente che farebbe al caso nostro. Si tratta di un elemento conosciuto soprattutto per le sue proprietà sui capelli. La polvere di iris, infatti, viene usata al posto dello shampoo per lavare la nostra chioma in modo più rapido.

Ma non è l’unico utilizzo che se ne può fare. Anzi, ce ne sono diversi che potrebbero seriamente aiutarci a risolvere problemi più che comuni. Tra questi, appunto, l’olezzo insopportabile di sudore che viene dalle nostre scarpe soprattutto durante le giornate estive. Dunque, ciò che dovremo fare è molto semplice. Prendiamo le scarpe e versiamo al loro interno un cucchiaio di polvere di iris ciascuna. Lasciamo agire il prodotto per tutta la notte, così da permettergli di assorbire il cattivo odore.

Al mattino dopo, noteremo che le nostre scarpe saranno decisamente più profumate. Prima di indossarle, sgrulliamo via la polvere e il gioco sarà fatto. Perciò, finalmente diciamo addio alle scarpe puzzolenti d’estate con questo trucco geniale che salverà la situazione.

