Durante la stagione estiva, ci sono degli accessori imperdibili che tutti noi dovremmo avere nell’armadio. Tra questi, senza alcuna ombra di dubbio, ritroviamo le sneakers bianche. Questo classico, che non passa mai di moda, è il compagno perfetto per la stagione che stiamo vivendo. Infatti, stiamo parlando di un accessorio leggero, fresco, allegro e sbarazzino. Dunque, notiamo delle caratteristiche che si adattano perfettamente a questi mesi. Ma bisogna anche sottolineare alcuni aspetti negativi che queste scarpe portano con sé. E tra questi, certamente, c’è il fatto che sia molto complicato pulirle a dovere.

Ecco come possiamo pulire le scarpe da ginnastica per farle brillare e ottenere finalmente il risultato che vogliamo

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, siamo ben consapevoli di quanto possa essere complicato far splendere le scarpe da ginnastica. Il bianco tipico delle sneakers estive, infatti, è un obiettivo piuttosto complicato da raggiungere. E il colore che le nostre scarpe avevano quando le abbiamo comprate sembra non tornare mai. Per questo motivo, dovremmo provare qualche rimedio naturale che possa aiutarci a cambiare la situazione. Per esempio, potremmo usare degli ingredienti che abbiamo già in casa. E tra questi, il latte detergente ha sicuramente un’azione piuttosto interessante. Ma non solo. Se volessimo provare un altro metodo casalingo, potremmo puntare su due elementi che si trovano nelle nostre cucine. Stiamo parlando di latte e limone.

Le scarpe bianche da ginnastica estive saranno come nuove con 2 ingredienti che troviamo già nella nostra cucina

Latte e limone potrebbero essere degli ingredienti davvero portentosi in questo caso. Infatti, grazie alla loro azione sgrassante, aiuterebbero a sbiancare le scarpe in un battito di ciglia. Iniziamo prendendo una ciotola e versando al suo interno dell’acqua calda. Successivamente, aggiungiamo due cucchiai pieni e abbondanti di latte. E versiamo poi lo stesso quantitativo di succo di limone. Ultimo, ma non per importanza, versiamo anche un goccio di sapone di Marsiglia e mescoliamo il tutto. Passiamo la nostra soluzione sulle parti in cui la scarpa è macchiata e ricoperta dallo sporco. Assicuriamoci, ovviamente, che il panno con cui faremo questo lavoro sia completamente pulito, in modo tale da non andare a creare altri strati di sporco sul tessuto. Fatto ciò, strofiniamo con delicatezza ma, al tempo stesso, con decisione e poi laviamo come al solito.

Alla fine, vedremo un bianco candido davvero invidiabile e finalmente potremo girare per strada fieri delle nostre scarpe. Dunque, ora sappiamo che le scarpe bianche da ginnastica estive saranno come nuove grazie a questo trucco geniale.

