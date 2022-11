Il sistema furbo per pulire alla perfezione i termosifoni profumando casa con 1 comunissimo prodotto

Nelle case di tutti gli italiani, ormai, il riscaldamento sta funzionando quotidianamente. Il caro energia e le bollette salate fanno paura ma, ad almeno qualche ora di riscaldamento ogni giorno, è davvero difficile poter rinunciare. Soprattutto quando piove e si crea quella fastidiosissima sensazione di umidità. Per non parlare poi degli spifferi che filtrano da ogni fessura quando tira vento! Per fortuna, per ripararsi ci sono facilissimi sistemi fai da te praticamente a costo zero. Affinché tutto funzioni come deve in casa, sono fondamentali una accurata pulizia e la periodica manutenzione. In questo periodo dell’anno, a maggior ragione, occorre lavare regolarmente i termosifoni. Sui caloriferi si accumula tantissima polvere e, per la loro conformazione, molti pensano siano piuttosto difficili e brigosi da pulire. Tuttavia, la pulizia si rivela fondamentale per garantirne il corretto ed efficace funzionamento. Nelle prossime righe andremo a spiegare una tecnica davvero molto facile.

Il sistema furbo per pulire alla perfezione i termosifoni facendoli tornare bianchi splendenti

Per prima cosa dovremo procurarci del semplice sapone di Marsiglia. Il prodotto che utilizzavano le nostre nonne, infatti, pulisce, sbianca e sgrassa. Inoltre, ha un gradevolissimo profumo.

Per pulire la parte esterna, avremo bisogno di un panno bagnato d’acqua con alcune gocce o scaglie di sapone. Quindi passare il panno su tutta le superfici del termosifone. In presenza di macchie, utilizzare un goccio di sapone puro e strofinarlo con delicatezza sulla macchia con una spugnetta. Infine, sciacquare con un panno imbevuto di sola acqua e asciugare bene.

Come pulire i termosifoni internamente senza smontarli e senza fare fatica

La forma dei caloriferi rende piuttosto complicate le operazioni di pulizia nelle parti interne. Ma, anche in questo caso, il sapone di Marsiglia ci dà una mano. Anzitutto dovremo sistemare degli asciugamani (o degli stracci) sotto al termosifone, e sopra questi una bacinella. Far poi sciogliere 1 cucchiaino di scaglie di sapone di Marsiglia in mezzo secchio d’acqua calda. Per ogni elemento, versare un po’ di composto in ogni fessura spostando la bacinella di volta in volta per raccogliere l’acqua sporca. Se necessario, ripetere il trattamento più volte fino a quando non colerà acqua perfettamente trasparente.

Per un’azione ancora più efficace, all’acqua e sapone di Marsiglia, aggiungere una tazza di aceto bianco d’alcool.

Come asciugare velocemente la parte interna

Dopo aver visto quale sarebbe il sistema furbo per pulire alla perfezione i termosifoni, scopriamo com’è facile asciugarli. Prendiamo uno straccio grande, ad esempio una vecchia federa. Inseriamo un lembo in una colonna del calorifero fino a farlo sbucare dalla colonna che sta a fianco. Afferriamo le due estremità dello straccio con entrambe le mani e strofiniamo facendo dei movimenti avanti e indietro ed anche su e giù per pulire e asciugare l’intera colonna. Procedere in questo modo per l’intero elemento.

Ovviamente, le operazioni di pulizia dei termosifoni vanno eseguite col riscaldamento spento.