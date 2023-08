Diario per la scuola elementare, media o superiore a partire da 5,00 euro? Ecco qualche offerta

Quando si avvicina settembre si comincia a pensare a tante attività da riprendere. C’è chi torna a lavorare in ufficio, chi si iscrive di nuovo in palestra e chi pensa alla scuola. Gli studenti, infatti, si apprestano a comprare libri e accessori utili. Si potrebbero risparmiare un po’ di soldi in molti modi, anche a partire dalla scelta del diario. Vediamo come.

A fine estate archiviate le vacanze ci si proietta verso l’autunno e alle mille attività da riprendere. Specialmente bambini e ragazzi attendono l’inizio della scuola spesso pieni di entusiasmo e desiderosi di rivedere i compagni.

Già a fine agosto comincia la ricerca dei libri di testo. Per risparmiare alcuni preferiscono comprarli usati. Inoltre bisognerà fare scorta di quaderni, penne e tutto ciò che può servire durante l’anno scolastico.

C’è qualcosa di particolare che in aggiunta è necessario acquistare.

A cosa serve il diario per la scuola elementare, media o superiore

Il diario a scuola serve per annotare i compiti da fare e le pagine da studiare e molto altro. Ci sono anche tabelle per l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni. Può pure presentare spazi dedicati alle comunicazioni tra insegnanti e genitori.

Il diario dei bambini può presentare dimensioni grandi, copertina colorata e personaggi dei loro cartoni preferiti. Crescendo i ragazzi poi richiedono a questo accessorio scolastico altre funzioni. Nella pausa possono leggere qualche fumetto presente all’interno oppure riempire pagine con frasi di canzoni. Si possono anche personalizzare con adesivi o disegni. Il diario può avere inoltre tasche segrete. Gli studenti delle superiori, poi, potrebbero preferire quello in cui ci sono aneddoti, barzellette, consigli di vario genere.

Ci sono quindi diari di varia grandezza, con righe, quadretti, pagine bianche o con disegni, fumetti ecc. e da 12 o da 18 mesi.

Quanto spendere?

I prezzi dei diari sono molto vari. Vediamo qualche offerta trovata sul web.

Su Amazon a 4,99 euro si possono comprare diari con copertina flessibile per scuola primaria e media. A 9,99 euro se ne trovano anche con copertina colorata con unicorni e altri personaggi amati da bambini e ragazzi. All’interno ci sarebbero tanti giochi da fare e curiosità da leggere.

Sul sito della Feltrinelli ci sono altre proposte. Per esempio per chi è appassionato di calcio ci sono vari diari come quelli di Seven o Invicta a partire da 18,00 euro.

Per i ragazzi delle medie e delle superiori sul sito Mega1941 troviamo una Smemoranda a 14,32 euro e il diario Comix a 16,20 euro.

Un diario personalizzato sul sito di ScuolaZoo costerebbe 19,90 euro. Infine, sulla scia del successo del film, in vendita c’è pure il diario di Barbie. I prezzi su vari siti partono da circa 16,00 euro.

Scegliere il diario per la scuola elementare, media o superiore è importante così come risparmiare un po’ approfittando di qualche offerta nei negozi o sul web.