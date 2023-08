Rinnovare il salotto con meno di 500 euro è possibile con queste 7 idee di arredamento low cost

Ogni stanza della nostra casa ha delle funzioni specifiche. Alcune, però, possono essere usate più di altre per vari scopi. In particolare il salotto è spesso con la cucina l’ambiente in cui si passa molto tempo. Per rinnovarne l’aspetto possono bastare alcune idee a basso costo.

Una delle stanze che compare maggiormente in tante sit-com e telefilm è il salotto. Pensiamo a Casa Vianello, The Big Bang Theory, La tata ecc.

Sul divano si guarda la tv, si mangiano patatine, pizza, pop corn e panini e spesso ci si addormenta. Con il trascorrere degli anni questa stanza potrebbe aver bisogno di qualche intervento. Le cause possono essere l’usura o perché vogliamo dare un tocco più moderno e colorato. Abbiamo bisogno quindi di qualcosa che abbellisca il salotto.

Come rinnovare il salotto con meno di 500 euro

La spesa maggiore da affrontare riguarda il divano. Nei negozi fisici e on line periodicamente possiamo trovare buone offerte. Prendiamo ad esempio Mondo Convenienza. Ci sarebbero divani letto a 3 posti in vendita anche a meno di 300,00 euro.

Da Ikea potremmo comprare un divano a 3 posti spendendo circa 300,00 o 400,00 euro.

Se vogliamo solo svecchiare il nostro sofà, cambiamo i cuscini. Sempre da Ikea ce ne sono anche a circa 3,00 o 5,00 euro l’uno. Un copridivano colorato o con stampe è facilmente reperibile in vari negozi della nostra città o in quelli su Internet. Per esempio, Manomano ne propone di varie misure. Uno elasticizzato per 3 sedute potrebbe costare sui 20,00 euro. Su ePRICE ne troveremo altri, anche sui 30,00 euro.

Piante e tappeti

Passando alla stanza, sappiamo che in generale le piante sono un valido e piacevole elemento d’arredo. Spesso si acquista per un regalo un ficus. Possiamo sistemarne uno o due in salotto. Il prezzo è solitamente contenuto e varia in base alle dimensioni. Ce ne sono anche sui 30,00 o 50,00 euro.

Se abbiamo poco tempo per curare le piante, ci sono quelle artificiali ed economiche.

Sotto al nostro sofà o divano possiamo mettere un tappeto. Su Bonprix uno potrebbe costare anche intorno ai 20,00 euro. Per dare un tocco di colore in più, ne accosteremo alcuni diversi.

Idee per pareti e finestre

Passando alle pareti, se abbiamo un budget limitato proviamo a ridipingerle noi. Un’altra soluzione sarebbe rinnovarle con gli adesivi in vinile. Su Amazon, ad esempio, ce ne sono molti a partire dai 10,00 euro. Su Shein, inoltre, o in altri siti, troveremo il rotolo decorativo finto mattone. Altrimenti appendiamo dei quadri, delle stampe o belle foto incorniciate.

Possiamo infine abbellire il salotto spendendo pochi soldi cambiando le tende. Su Bonprix ci sono molte proposte in vari tessuti e misure, anche a partire da circa 5,00 euro a pezzo. Tra gli altri siti c’è pure Leroy Merlin con offerte interessanti.

Cercando con pazienza e attenzione, quindi, sarà possibile rinnovare il salotto con meno di 500 euro.