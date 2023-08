Con il forte recupero del 25 agosto, le azioni Unicredit sono pronte a riprendere la marcia rialzista? Le quotazioni, infatti, hanno recuperato un supporto molto importante lasciandosi la porta aperta per un’inversione. Decisive potrebbero essere le prossime sedute.

Le raccomandazioni degli analisti

Dopo anni molto difficili che hanno portato le quotazioni dai massimi storici in area 180 € ai minimi storici in area 6 €, sembrerebbe che il titolo abbia ritrovato la strada del rialzo portandosi sopra quota 20 €. Nonostante questo forte rialzo, però, Unicredit rimane uno dei titoli più amati dagli analisti.

Il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di oltre il 37%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico il titolo è visto sottovalutato di oltre il 7%.

La raccomandazioni media dei 25 analisti, poi, è “Compra adesso”.

Il dividendo sta diventando un incentivo non da poco per diventare azionisti Unicredit

Dopo gli anni bui scattati a seguito del tracollo delle quotazioni scattato dopo il fallimento di Lehman&Brothers, il dividendo di Unicredit ha preso a salire con interessanti sorprese per il 2021 e il 2022. In questi due anni, infatti, il rendimento è passato dal 2% circa, al 4% circa del 2021 fino a oltre il 7% del 2022.

L’aspetto interessante, poi, rappresentato dal payout. Come si vede dalla figura seguente, infatti, nel 2022 questo importante parametro è stato pari a circa il 30%. Ciò vuol dire che la banca ha ampi margini per mantenere una politica dei dividendi molto interessante.

Le azioni Unicredit sono pronte a riprendere la marcia rialzista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 25 agosto in rialzo dell’1,37% rispetto alla seduta precedente, a quota 21,75 €.

Con il recupero del supporto in area 21,658 € le quotazioni di Unicredit si trovano in una sorta di limbo. Come si vede dal grafico, infatti, solo la rottura della resistenza in area 21,978 € potrebbe favorire un’accelerazione rialzista secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata. In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

