Spegni il condizionatore e rinfrescati con queste 2 insalatone veloci e super gustose

Invece delle solite insalate poco appetitose, prova queste 2 ricette che ti faranno avvertire meno il caldo estivo.

Mangiare frutta e verdura è fondamentale sempre, ma soprattutto quando fa caldo. Durante l’estate è risaputo quanto sia importante idratarsi in profondità, bevendo tanta acqua e nutrendosi con cibi ricchi di sali minerali. Ecco perché di seguito scopriremo 2 ricette freschissime e molto veloci da preparare, perfetti per queste giornate calde estive.

Si tratta di 2 insalatone colorate, ricche di verdure gustose e arricchite da sfiziose salsine che ci faranno rivalutare il concetto di “insalata”. Quante volte ci siamo sforzati per mangiare la verdura ma con scarsi risultati? Sicuramente tante.

È sbagliato, però, pensare che mangiare verdura sia noioso, anzi! Cibarsi con frutta e verdura fresca è un’ottima opzione per il nostro organismo, che si rigenera grazie a questi alimenti. Con queste insalate scopriremo il piacere di mangiare la verdura, garantito! Ecco come prepararle.

Spegni il condizionatore e rinfrescati preparando queste 2 insalatone perfette come piatto fresco dell’estate

La prima insalata che prepareremo è molto particolare. Il suo gusto principale è un agrodolce molto deciso, fatto di contrasti che, però, si sposano benissimo.

Per preparare questa insalatona, dovremo tagliare in pezzetti l’insalata verde, i cetrioli e la cipolla. Quest’ultima potremo aggiungerla in minore o maggiore quantità, in base ai nostri gusti. Aggiungeremo, poi, anche delle fette di arancia, tagliate sempre a pezzi molto piccoli.

E ora arriva il particolare irresistibile: condiremo il tutto con la citronette. Questa salsina è la perfetta nota acidula che amalgama con precisione tutti gli ingredienti. Per prepararla, dovremo spremere un limone e poi filtrarlo, per eliminare i residui più grandi di limone. Lo verseremo in una ciotola e, con un piccolo frullino, lo mischieremo insieme ad un pizzico di sale. Versiamo anche 4 cucchiai d’olio e un pizzico di pepe, e frulliamo ancora tutto. Quando il composto si sarà addensato, la nostra citronette sarà pronta da versare sull’insalata. Giriamo bene il tutto, e godiamoci questa buonissima ricetta fresca!

Una salsina per sorprendere gli ospiti

L’insalata deve essere sempre presente, anche quando abbiamo ospiti a pranzo o a cena. Si tratta dell’accompagnamento fresco da abbinare a secondi di carne o di pesce, inevitabile per sciacquarsi la bocca.

Per la seconda insalatona che prepareremo, dovremo lavare i ciuffetti di songino. Taglieremo, poi, a pezzetti l’avocado, ma anche qualche pomodoro e della cipolla. Chi lo gradisce, potrà aggiungerci anche del mango fresco a pezzetti, per regalare quel tocco esotico in più al piatto.

A questo punto, arriviamo al dressing di questa insalata. Stavolta condiremo il tutto con una (davvero squisita) salsina alle arachidi. Prepararla è molto semplice: dovremo mettere in un mixer 250 g di arachidi già sgusciate. A questo, aggiungeremo un cucchiaio di limone e un filo di olio EVO. Per la nota acidula, spremeremo qualche goccia di limone all’interno del mixer, e poi frulleremo insieme tutti gli ingredienti. Regoliamo di sale e, eventualmente, aggiungiamo anche un po’ di peperoncino. Questa buonissima salsina andrà versata sull’insalata. Mischieremo il tutto, e finalmente potremo assaporare la nostra splendida insalata! Spegni il condizionatore e rinfrescati grazie a queste 2 insalate dal sapore inaspettato, una vera prelibatezza!

