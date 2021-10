L’inglese è una delle lingue più diffuse al mondo. A parlarlo, capirlo, scriverlo e masticarlo, sono addirittura 1,6 miliardi di persone. Si tratta di una lingua composta da circa 750.000 parole e, nonostante molti vocaboli siano entrati nel nostro quotidiano, non sempre risulta facile impararlo. È una lingua divertente che potrebbe aprirci porte nascoste, occasioni che altrimenti rimarrebbero inaccessibili. Importante nel lavoro, per gli avanzamenti di carriera e gli incrementi del salario. È importante anche nelle relazioni sociali ed esistono casi in cui non se ne può proprio fare a meno. Per questo è importante scoprire che sono questi i trucchi che molti non conoscono per imparare l’inglese senza sforzo.

Saper leggere e scrivere

Un consiglio sempre utile è quello di leggere, leggere tanto in lingua originale. Anche se non mastichiamo neanche una parola. È strano a dirsi, semplicissimo a farsi. Scegliamo libri che in italiano conosciamo a memoria. I grandi classici della letteratura vanno benissimo, ma possono essere utili anche fumetti, magazine, siti web, social network. Leggiamo tutto ciò che è scritto in inglese senza lasciarci scoraggiare. Tutti questi testi saranno zeppi di parole nuove, vocaboli che non abbiamo mai sentito e che ci suonano strani. Appena incontriamo parole di cui non conosciamo il significato andiamo a cercarle. Basterà una velocissima ricerca sul web per allenare la nostra memoria e arricchire il nostro vocabolario.

Per imparare a leggere e scrivere bisogna leggere e scrivere. Tenere le “antenne dritte” nella vita di tutti i giorni è importantissimo. Può essere utile scegliere un bel quaderno colorato e portarlo sempre con noi, nello zaino o nella borsa. Scriviamo tutte le nuove parole inglesi che sentiamo durante la giornata. In pochissimo tempo ci accorgeremo di aver appuntato tutta una serie di termini, frasi ed espressioni inedite. Tornare a sfogliarlo ci permetterà di collegare la parola a un evento, a una situazione, riuscendo così a ricordarla e utilizzarla con più semplicità.

Sono questi i trucchi che molti non conoscono per imparare l’inglese senza sforzo

Uno dei metodi più divertenti per imparare l’inglese è quello della spesa. Questo metodo consiste nell’andare al supermercato e, prima di mettere un prodotto qualsiasi nel carrello, leggere la sua descrizione in inglese. Inconsciamente si tratta di sopravvivenza, per il nostro cervello è più semplice memorizzare informazioni legate al cibo.

Anche imparare l’inglese sul nostro telefonino può essere molto utile. Utilizzando un’app è possibile cambiare la lingua del nostro smartphone. È un’operazione semplicissima che permetterà, nella pratica, di imparare numerosi termini senza nessuno sforzo.

Non tutti sanno che esistono circa 500 parole inglesi molto simili all’italiano. Il primo step per imparare l’inglese velocemente è iniziare a memorizzare quelle. Ricordare termini come baest (bestia) o doctor (dottore) sarà semplice e ci aiuterà ad ampliare il nostro vocabolario inglese evitando di scoraggiarci.

Come in ogni impresa che si rispetti è meglio procedere un passo alla volta. Con tanto desiderio e buona volontà imparare l’inglese velocemente è possibile.