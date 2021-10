In molti di noi amano le lingue, le usano quotidianamente per lavoro e nel tempo libero. Se le giovani generazioni sono più abituate a usare l’inglese, i più anziani non hanno la stessa dimestichezza. In molti sono decisi a imparare o perfezionare l’inglese ma trovano la difficoltà un ostacolo davvero importante.

Corsi di gruppo, lezioni private e soggiorni all’estero potrebbero non essere l’opzione migliore per tutti. La buona notizia è che al giorno d’oggi sono disponibili moltissimi materiali ottimi per imparare facilmente le lingue, adatti per ogni gusto ed esigenza. Oggi vogliamo spiegare perché basta un minuto al giorno di studio per imparare l’inglese grazie a questi coinvolgenti profili Instagram.

Un metodo efficacissimo per imparare divertendosi

I social network sono visti da molti come una perdita di tempo, luoghi di puro esibizionismo che non hanno una utilità nelle nostre vite. In realtà, come ogni strumento, anche i social network possono essere usati per molti scopi, non tutti inutili e dannosi.

Alcuni profili producono dei contenuti davvero interessanti, sia nell’ambito dell’intrattenimento che dell’educazione, della cucina o dello sport. Ci sono numerosissimi profili che si occupano di condividere ricette, mostrare esercizi di yoga, ma anche che si dedicano all’insegnamento delle lingue.

Possiamo trovare numerosi profili che divulgano l’insegnamento di vari idiomi, da quelli più frequenti a quelli più insoliti. Ovviamente, la lingua più insegnata su Instagram è l’inglese, oggi vedremo quali profili sono i migliori da seguire per imparare da zero o migliorare la nostra conoscenza della lingua inglese.

Tra tutti gli efficaci profili che insegnano l’inglese, oggi vogliamo citarne due, nati apposta per il pubblico italiano. Iniziamo dal profilo che prende il nome di pronicsenglish. Gestito da una famiglia di madrelingua inglesi, il profilo spiega aspetti grammaticali e lessicali dell’inglese in modo semplice e chiaro. Con un’attenzione speciale al lessico e alla pronuncia, questo profilo è perfetto per chi già comprende qualcosina della lingua e vorrebbe approfondirla e migliorarla.

Il secondo profilo di cui parliamo è quello di Davide Patron, giovane studente italiano residente in Gran Bretagna, che dispensa pillole quotidiane in cui svela modi di dire, proverbi e parole. Perfetto per ogni livello, questo instagrammer è molto utile se vogliamo iniziare a parlare come un vero nativo, evitando di italianizzare parole e frasi.

Se vogliamo imparare l’inglese, non è necessario studiare libroni di grammatica, ma possiamo guardare un Reel al giorno di questi professori d’eccezione.

