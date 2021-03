A giudicare dal titolo sembrerebbe che l’argomento trattato di seguito siano storie romantiche degne di una rubrica rosa. Non è così! In questo articolo parleremo di orto e delle motivazioni consociate.

Le consociazioni sono associazioni di varietà diverse da coltivare vicine nell’orto per aiutarsi vicendevolmente.

Ecco quindi le amicizie dell’orto e perchè non penseremo mai a queste coppie perfette.

In particolare tratteremo le consociazioni per le piante da seminare a marzo/aprile in modo da suggerire quali varietà coltivare vicine.

Le fragole e gli spinaci

Questa è una di quelle coppie fisse, potremmo definirle di quelle inossidabili! Non sono solo gli ingredienti principali di una buonissima insalata a crudo, ideale per la bella stagione ma fragola e spinaci sono già amici nell’orto.

Queste due piante hanno necessità dello stesso apporto di nutrienti e della stessa qualità di terriccio. Inoltre anche la quantità di acqua di cui necessitano è la medesima. Sebbene abbiano le stesse esigenze di acqua e sostanze nutritive non entrano il competizione fra loro ad esempio come fanno le solenacee.

La patata e le fave

Altra coppia di mutuo aiuto dell’orto sono le patate con le fave. Mentre la patata svolge un’azione repellente rispetto al torchio della fava, le fave allontanano la nemica della patata, la Dorifora della patata.

Le carote e le cipolle

Altra coppia in orticoltura che si aiuta vicendevolmente dai parassiti e che quindi possiamo coltivare vicine sono le carote e le cipolle. La mosca della carota è infastidita dall’odore delle cipolle mentre queste ultime tengono alla larga la mosca della cipolla.

Infine anche in vaso possono essere coltivate insieme:

Insalata e Fragole

Anche questo abbinamento può esser portato direttamente sulle nostre tavole. Le fragole possono essere messe a dimora anche sul balcone insieme all’insalata.

Fagiolini e Fragole

L’ultima coppia che citeremo vede sempre la pianta delle fragole come buona vicina di casa.

I fagiolini fissano nel terreno quantità di azoto che diventa così disponibile per le fragole e la loro crescita rigogliosa.

Abbiamo quindi scoperto le amicizie dell’orto e perchè non penseremo mai a queste coppie perfette che la Natura ci dona.