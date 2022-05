Nel Paese della disoccupazione alle stelle, specie giovanile, c’è anche il paradosso dei lavoratori che mancano. Strano, ma vero. Di contro il trend di chi ricorre a misure come il reddito di cittadinanza non conosce battute d’arresto e cresce sempre più. Pur senza essere di parte è evidente che almeno qualcosa non quadra.

Tornando all’estate 2022, sono molte le occupazioni legate al turismo che risultano di difficile reperimento dagli operatori del settore. In particolare, tra i lavori estivi super ricercati c’è questa professione: il receptionist. È quanto risulta dalle ricerche di mercato e dalle dichiarazioni dei rappresentati di settore.

Gli orari di lavoro e le mansioni tipiche di questo lavoro super ricercato

Il receptionist è in buona sostanza il biglietto da visita vivente della struttura alberghiera presso cui lavora. È la prima persona con la quale interfaccia la clientela e quella a cui ci si rivolge durante la permanenza nella struttura.

Serve quindi molta duttilità per adeguarsi alle richieste, spesso anche prima ancora dell’arrivo del cliente in albergo. Capacità di ascolto e/o di coordinamento, gentilezza, tempestività, problem solving, sono alcune delle doti richieste alla figura.

Prima di parlare di orari di lavoro dobbiamo ricordare che un albergo (o la struttura ricettiva) resta aperta tutto il giorno. Quindi in genere c’è sempre un receptionist pronto a far fronte alle esigenze della clientela. Pertanto è facile comprendere che si tratta di un lavoro su turnazione, quindi non mancano gli eventuali turni notturni.

Tra i lavori estivi super ricercati c’è questa professione retribuita fino a 1.800 euro netti al mese e molto amata dalle donne

Veniamo adesso al capitolo retribuzione, fermo restando che vale sempre la classica regola generale. Ossia i guadagni sono proporzionali all’esperienza, alle mansioni, agli orari di lavoro, alla complessità e tipologia di struttura presso cui si lavora.

Premesso ciò, si parte da stipendi medi d’ingresso di circa 850 euro al mese. Lo stipendio medio di un receptionist in un 3, 4 o 5 stelle a metà carriera oscilla sui, rispettivamente, 1.200, 1.350 e 1.600 euro netti al mese circa.

Per le figure molto esperte e/o con anni di esperienza la retribuzione mensile oscilla sui 1.600-1.800 netti al mese a seconda dei parametri di cui sopra.

Come si diventa receptionist

Il percorso scolastico che garantisce lavoro, successo e carriera in questa professione si compone di più elementi. Si parte in genere da un diploma di Istituti scolastici che preparano ai servizi alberghieri o una laurea in ambito linguistico o turistico. Poi ci vuole tanta formazione sul campo, perché i titoli si completano con la formazione e viceversa.

Infine è innegabile che una maggiore propensione attitudinale verso le mansioni da svolgere rende il tutto più agile, snello e anche più remunerato.

Nelle aziende, qualunque esse siano, molto dipende dal valore aggiunto che si è in grado di apportare. Al suo aumentare salgono sia la retribuzione che le chances di crescita aziendale. Inoltre il titolare dell’azienda sarà guardingo a non farci andare via.

