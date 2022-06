Will Smith traccia la strada. Reagire è bene ma non troppo. In Italia non ci faremmo proprio caso, ma negli States sono molto attenti alla condotta altrui. Soprattutto se si tratta di personaggi pubblici cui in assoluto non è consentito sbagliare. Infatti, il povero Will, dalla ribalta del successo d’un tocco si ritrova in India a riflettere sul male compiuto e rimuginare sulle sue gesta aggressive. Tutta colpa di quel pugno contro Chris Rock in quel della notte degli Oscar in difesa della moglie. La sortita gli costa l’espulsione dagli Oscar per i prossimi 10 anni e per fortuna non gli revocano la statuetta che, verosimilmente, potrebbe essere l’ultima. L’ira di Tom Hanks che difende la moglie presenta analogie e differenze dal brutto gesto del collega e competitor del grande schermo.

Il fattaccio

A ragione, possiamo parlare di sorte analoga per il sessantacinquenne Tom Hanks. Non c’entrano gli Oscar certo, ma l’indignazione popolare americana c’è tutta. Il grande amatissimo attore, tra gli interpreti migliori al Mondo, alza un po’ la voce. Così viene spontaneo fare il paio tra l’ira di Tom Hanks che difende la moglie e l’ex Principe di Bel-Air. Solo che Tom non usa le mani. Meno male! In uscita da un ristorante di New York, una piccola folla di fans pare spingere la consorte e Tom alza la voce chiedendo con un certo nervosismo di non spingere. Peccato che qualcuno riprende il tutto e il video è già in giro per il Mondo. Con tanto di commenti.

L’ira di Tom Hanks che difende la moglie quasi come Will Smith, c’è apprensione per il suo stato di salute

Tom di recente appare visibilmente dimagrito. Lo notiamo già lungo il red carpet di Cannes così come pure nel video virale in cui invita i fans ad indietreggiare, urlando. Durante la presentazione della prima del film Elvis in Australia, lo scorso 4 giugno, la telecamera si sofferma su Tom. In particolare, si nota un forte tremolio nella mano che tiene il microfono. Probabile un’insolita e indomabile emozione. Può starci. Ma i fans sarebbero in apprensione per il tremolio cui si associa anche l’insolita magrezza. L’auspicio è che sia una pura casualità.

Lettura consigliata

Fuori dagli Oscar ma non dalla scena, Will Smith potrebbe tornare sul video con un film già garanzia di successo