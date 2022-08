Quando il caldo diventa opprimente la maggior parte dei tessuti diventano insopportabili sulla pelle. Infatti spesso lo strato degli indumenti sembra più pesante che mai e farci ribollire. Il risultato sarà sudare ancor più con la conseguenza di sentire aderire maggiormente gli abiti.

Inevitabile dunque ricercare vestiti che risultino freschi.

Quindi via libera a maniche corte e a giro, ma anche a indumenti inferiori che facciano sentire finalmente libere le gambe.

Perfette quindi le gonne larghe e lunghe, ma anche corte o midi, nonché gli abiti. Allo stesso tempo bisognerà prestare attenzione anche alla scelta dei pantaloni. Di tendenza questi pantaloni corti che non dobbiamo perderci.

Pantaloni leggeri lunghi e non

D’estate si può optare per qualche pantalone lungo ma che sia leggero. Ad esempio i classici pantaloni a palazzo di lino o cotone. Allo stesso tempo anche per pantaloni meno larghi ma che scendano in modo non aderente, magari realizzati in colorate fantasie estive e con comodo elastico in vita.

O ancora per altri pantaloni morbidi come una tuta che snelliscano pancia e gambe.

Ovviamente si potranno valutare anche dei pantaloni corti che scoprano le gambe. Un must di ogni estate sono i classici shorts, in tessuto ma soprattutto in jeans.

Nel caso però di un fisico più formoso pantaloni così corti e aderenti potrebbero non metterci a nostro agio. Potremmo però valutare qualche altro modello trendy.

Di tendenza questi pantaloni corti estivi ideali per donne curvy

Stanno davvero spopolando i cosiddetti jorts, una sorta i bermuda di jeans. La loro lunghezza può variare a seconda dei modelli, ma tendono ad arrivare poco più sopra del ginocchio o leggermente al di sotto.

Possono essere un minimo aderenti ma solitamente sono più o meno larghi, non di rado cadono maggiormente svasati sul bordo inferiore.

Ulteriore scelta si potrà avere per quanto riguarda la colorazione denim, sebbene i più gettonati nella stagione estiva siano i modelli più chiari e sfumati. Si potrà poi optare per jorts con decorazioni quali strappi o bordi sfilacciati. Naturalmente ci si potrà lanciare anche su modelli dotati di qualche applicazione ornamentale.

Gli jorts sono dei pantaloni freschi e comodi ma anche molto versatili. Si adattano grazie alla propria forma e lunghezza alle varie tipologie di fisico e anche a tutte le età. Infatti sono il giusto compromesso anche per le donne più mature che potrebbero non preferire pantaloncini super corti. Inoltre sono disponibili modelli davvero morbidi anche con elastico che tende a non premere sul punto vita. Altro vantaggio è il poterli ricavare con un semplice taglio da vecchi jeans lunghi ed essere davvero chic.

Come abbinarli

Di tendenza questi pantaloni corti e irresistibili. Gli jorts sono anche estremamente versatili e si prestano a diverse tipologie di outfit. Sono perfetti combinati con una camicia larga, sia annodata che infilata all’interno. Allo stesso tempo anche portata semplicemente svolazzante sarà perfetta.

Infatti vi si potrà giocare con look casual tanto femminili quanto a ricalcare uno stile più mascolino. Ad esempio con una t-shirt bianca o illustrata, magari con scarpe da ginnastica bianche. Non meno bene vi staranno i top che scoprono l’addome.

Oltre alle scarpette basse da ginnastica vi staranno bene anche quelle alte da basket o un paio di anfibi. Ovviamente anche i sandali bassi o con zeppa vi andranno alla grande.

Possiamo poi sbizzarrirci con le lunghezze magari indossandovi sopra una blusa o una giacca squadrata e lunga.

