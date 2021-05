Manca meno di un mese all’inizio della tanta attesa estate e ci stiamo adoperando per passarla nel migliore dei modi. Quest’estate porterà una ventata di novità e così come cambiano le situazioni cambiamo anche il nostro aspetto. Non c’è niente di più bello che dare un taglio al passato. Si dice che chi va dal parrucchiere per tagliare i capelli sia sinonimo di una nuova vita. Si potrebbe dire la stessa cosa per un cambio di tinta?

Cantanti, modelle, attrici e vip ci mostrano quotidianamente le loro giornate sui social e in Tv. E noi che siamo attenti a tutto non possiamo che notare il nuovo colore che stanno usando tutti. È questo il colore di capelli in tendenza per l’estate 2021 che sta spopolando tra i vip e un consiglio su come far durare la tinta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per ogni scelta di base ecco il colore di tendenza

Per le persone che amano il biondo, la nuance scelta è il platino. Colore freddo sì, ma con i richiami caramello che si illumina sotto la luce del sole. Balayage e degradé sono sempre al top delle scelte dei vip. Per l’estate 2021 le sfumature sono molto importanti poiché daranno il tocco luminoso in più che cercavamo.

Per le persone che, invece, optano per un colore più scuro la scelta di quest’anno è ricaduta sul castano naturale. Anche per questa nuance però le sfumature non mancano. Queste, infatti, sono presenti da metà capello fino alle punte. Sfumature chiare tendenti al colore del grano per risaltare maggiormente la brillantezza del castano.

Per chi ama i toni del rosso, il colore scelto per l’estate 2021 è il ramato e anche per questa tinta le sfumature non devono mancare. Sfumature più scure verso le punte dei capelli per avere un contrasto più luminoso.

Un consiglio per far durare la tinta

È questo il colore di capelli in tendenza per l’estate 2021 che sta spopolando tra i vip e un consiglio su come far durare la tinta. È molto importante nutrire i capelli soprattutto per chi è abituato a cambiare tinta.

Dobbiamo usare delle soluzioni ristrutturanti e dei prodotti specifici per capelli colorati, non solo shampoo e balsamo.

Approfondimento

In tendenza il ritorno alla moda di questi strepitosi tagli di capelli per l’estate 2021 per essere sempre al top.