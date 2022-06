Il 14 giugno 2022 il cielo metterà in scena uno spettacolo sensazionale e assolutamente da non perdere. Infatti, alle ore 13:51 italiane, sarà possibile ammirare (al 100% della sua pienezza) la cosiddetta Super Luna delle fragole, o Super Luna di miele. Dal momento che nel nostro Paese questo evento avverrà di pomeriggio, avremo comunque l’occasione di guardare la Luna piena al 99% nelle notti tra 13 e 14 e tra 14 e 15 giugno.

Questa Luna piena è definita “super” poiché il nostro satellite si troverà ad una distanza piuttosto “ravvicinata” rispetto alla Terra, ossia a circa 357.433 km. Presso molte culture, sparse per il Mondo, il novilunio di giugno è molto importante poiché anticipa l’inizio dell’estate e l’arrivo del bel tempo. Tuttavia, esso possiede anche una forte valenza simbolica per l’impatto positivo che ha nella mente e nello spirito degli esseri umani.

Quest’anno la Super Luna delle fragole sarà in Sagittario e ciò garantirà un’immensa fortuna per alcuni segni zodiacali. Nelle prossime righe vedremo, quindi, quali saranno i segni più fortunati e che influenza avrà questo evento astronomico sull’estate che sta per arrivare.

Ecco la Super Luna di giugno che riempirà le tasche ed i portafogli di questi 3 fortunatissimi segni zodiacali

Tra i segni più fortunati dall’avvento della Super Luna sarà l’Acquario. Per questo segno zodiacale, giugno sarà un mese da incorniciare, soprattutto nelle ultime 2 settimane. Dal 13 giugno, infatti, Mercurio sarà molto attivo e garantirà tantissima fortuna in ambito lavorativo. Questo Pianeta, insieme alla Luna piena del 14, favorirà soprattutto commercianti e liberi professionisti, che avranno la possibilità di trovare nuovi clienti.

Stessa sorte capiterà ai nati sotto il segno dei Gemelli che, grazie alla Super Luna di giugno, riceveranno abbondanti ricchezze. Questo mese, però, non sarà soltanto proficuo a livello professionale e finanziario, ma anche sentimentale. L’estate, infatti, riaccenderà il fuoco della passione tra le coppie, mentre per i single sarà più semplice trovare l’anima gemella.

Infine, è in arrivo tanta gioia e serenità anche per l’Ariete, che sarà uno dei segni più fortunati di tutta l’estate 2022. Per quest’ultimo segno, infatti, l’oroscopo prevede dei mesi veramente entusiasmanti sotto tutti i punti di vista. Il lavoro andrà davvero a gonfie vele, con qualche periodo di “down” fisiologico, dovuto alla stanchezza e allo stress. Per quanto riguarda l’amore e gli equilibri familiari, giugno sarà costellato da tanta felicità, anche grazie allo zampino di Giove e Marte. Quindi, ecco la Super Luna di giugno che garantirà un mese ed un’estate da favola ai segni zodiacali appena svelati. Tuttavia, il mese non sarà positivo per tutti e, infatti, ci saranno altri segni che avranno un bel po’ di problemi da gestire.

Approfondimento

Saturno retrogrado darà filo da torcere a questi 2 segni zodiacali, ma è in arrivo una valanga di fortuna per il Leone