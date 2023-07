Cosa mangiare di fresco e sfizioso? Ecco 3 macedonie estive originali e come condirle anche senza limone

Voglia di frutta fresca? Prova una bella macedonia di stagione. Ecco tre idee per servirla in modo impeccabile e con un condimento che le darà ancora più sapore. Vediamo subito come comporre questo delizioso fine pasto.

L’estate fa venire voglia di un piatto rinfrescante e colorato. Cosa c’è di meglio di una macedonia gustosa per dargli consistenza? È la soluzione perfetta per sistemare il palato dopo il pranzo. La frutta di stagione non manca e la possiamo utilizzare in modo sempre nuovo e originale. Ma non scordiamoci nemmeno del condimento, l’asso nella manica per rendere questa portata irresistibile. I più golosi, poi, non potranno fare a meno di aggiungere una pallina di gelato o qualche ciuffo di panna!

3 regole per comporre una macedonia perfetta

Per realizzare la coppetta di frutta più buona che ci sia potresti seguire alcuni consigli di composizione. La prima regola, e forse la più importante, prevede di utilizzare della frutta di stagione. Questo perché i prodotti di questo periodo hanno un sapore migliore e si presentano meglio. In effetti, le pesche a gennaio non sono le stesse che a luglio! Se vuoi essere pignolo, verifica che tutti gli ingredienti abbiano raggiunto lo stesso grado di maturazione. Tieni conto che non tutta la frutta matura alla stessa velocità. Se pere e albicocche si possono tenere da parte, uva e ciliegie si dovrebbero consumare il prima possibile.

Infine, cerca di bilanciare i sapori presenti. Controlla che il contenuto di frutta dolce sia pressappoco lo stesso di quella acida. In questo modo non otterrai un gusto predominante rispetto agli altri.

Vuoi sapere cosa mangiare di fresco e sfizioso? Prova subito tre macedonie estive diverse dal solito

Per non preparare sempre la stessa macedonia, puoi variare gli ingredienti con un tocco di fantasia. Per esempio, hai mai pensato a una composizione esotica? Inizia sbucciando e tagliando a cubetti mango e papaya. Affetta anche un ananas e aggiungilo al resto. Spruzza un goccio di limone e lascia tutto in frigo. Prima di mangiarla, tira fuori la macedonia e unisci una banana a rondelle. Con la seconda idea, invece, renderemo il nostro piatto un po’ più alcolico. Togli la buccia e taglia a dadini un ananas. Aggiungi il mango a fette e successivamente fragole, more e lamponi lavati. In una ciotola a parte, mischia del succo di limone a del rum. Versa il condimento sulla frutta e mescola bene. Lasciala in frigo per 30 minuti prima di gustare.

Per l’ultimo spunto potresti utilizzare della frutta sciroppata. Fai bollire dell’acqua in pentola, quindi versa dello zucchero. Quando la soluzione inizia a restringersi, spegni il fuoco e aggiungi della cannella. Affetta qualche albicocca, delle pesche e mezzo ananas e sistema tutto in vasetti sterilizzati. Versaci dentro lo sciroppo appena preparato, poi chiudi i contenitori e avvolgili in strofinacci. Mettili in pentola con acqua calda, aspetta il bollore e dopo mezzora spegni e lascia raffreddare.

Dubbi su cosa mangiare di fresco e sfizioso? Queste tre macedonie estive sono perfette per chiudere la questione. E se manca il limone? Semplice. I più piccoli ameranno un goccio di succo al pompelmo o di arancia. I grandi, invece, potranno aggiungere una nota di prosecco, limoncello o vino bianco.