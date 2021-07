Con l’estate che ormai è entrata nel pieno del suo periodo, resistere alla chiamata del mare e della spiaggia diventa sempre più difficile. Eppure per molti prendersi una pausa dal lavoro e dagli impegni non è così semplice. Tanti al massimo riescono a concedersi una giornata alla settimana, magari la domenica, per rilassarsi e per tentare di prendere un po’ di colore.

Non solo il lettino

Proprio perché non sempre abbiamo la possibilità di andare in spiaggia ogni giorno, o comunque frequentemente, è importante conoscere dei trucchi per mantenere l’abbronzatura. O per facilitare la nostra pelle a beneficiare della tanto amata tintarella. Ed effettivamente se è vero che la maggior parte del lavoro per abbronzarsi lo si fa sul lettino, è altrettanto vero che non è l’unico segreto per ottenere risultati. Come in tantissime altre occasioni infatti, anche qui possiamo trarre straordinari benefici dal cibo che mangiamo.

Molto utile questo ortaggio determinante per un’abbronzatura sana e senza macchie

Alcuni alimenti, per delle componenti che presentano nella propria struttura organolettica, si rivelano estremamente efficaci per proteggere la pelle e permetterle di abbronzarsi in modo sano e duraturo. Oltre alle carote e ad altri alimenti che in molti conoscono, ce ne sono altri che per tanti si rivelano una sorpresa. Tra tanti ce n’è in particolare uno. Infatti è molto utile questo ortaggio determinante per un’abbronzatura sana e senza macchie. Ci riferiamo ai peperoni rossi. Non tutti ne sono a conoscenza ma il peperone rosso presenta un’alta concentrazione di licopene, una componente fortemente antiossidante che offre alla pelle benefici straordinari.

Non solo la protegge dall’invecchiamento e dalle scottature, ma anche da macchie solari e possibili eritemi. Ovviamente non è da considerare come un sostituto della crema solare, unica vera arma a nostra disposizione contro scottature e altre conseguenze. Ma, se integrato nella dieta e alle protezioni solari, si rivelerà un alimento efficace ed in grado di aiutare la pelle ad abbronzarsi in modo sano. Conservando la tintarella e scongiurando diversi fastidi.