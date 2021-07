Quando si acquista un immobile tramite l’agenzia di intermediazione mobiliare, bisogna pagare il compenso per l’intermediazione. Un Lettore ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa se le spese agenzia immobiliare per acquisto casa sono detraibili nella dichiarazione dei redditi? Esaminiamo cosa prevede la normativa fiscale e a cosa fare attenzione in merito alla domanda posta.

Spese agenzia immobiliare per acquisto casa sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Sono detraibili dall’IRPEF al 19%, i compensi pagati ad agenzia immobiliare per il servizio prestato, riguardante l’acquisto di un immobile. Per la detrazione la normativa prevede che l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale.

Inoltre, la spesa pagata può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi nell’anno in cui la spesa è sostenuta. La condizione per poter detrarre la spesa è che il contratto di compravendita risulti regolarmente registrato.

L’agevolazione fiscale è subordinata all’acquisto dell’immobile come abitazione principale “prima casa”. Nel caso la stipula del contratto di compravendita definitivo sia effettuato in un momento successivo, il contribuente non può beneficiare della detrazione. Infatti, se ha usufruito della detrazione IRPEF, dovrà restituirla assoggettando la somma a tassazione separata.

In base alla nuova norma sui pagamenti tracciabili, in vigore dal 2020, bisogna precisare che per poter fruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Oppure tramite altri sistemi di pagamento tracciabili.

La detrazione spettante del 19% sulle spese per l’agenzia immobiliare, nel 2021 è nel limite di 1.000 euro complessivi.

Inoltre, la detrazione è spettante per intero solo con un reddito complessivo fino a 120.000 euro. La detrazione decresce fino ad azzerarsi per redditi superiori a 120.000 e fino a 240.000 euro.

Per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% delle spese di intermediazione immobiliare bisogna compilare nel 730/2021 il quadro E (oneri e spese). I righi interessati sono il rigo E8, E9, E10. Qui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi 2021.

