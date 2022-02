Weekend di cultura, aria pulita, verde e buon cibo. In Italia ci sono moltissime località poco conosciute. Oppure ci sono delle località abbastanza famose e, poi, a pochi passi ci sono posti straordinari, che però nessuno conosce.

Nel centro Italia, nella Regione Lazio, ci sono tantissime località veramente carine. Dei Comuni dove poter passare il weekend. La famosa gita fuori porta nel verde. Quella che possiamo fare lontano dalla città e dallo smog, dato che la situazione smog nelle grandi città, ma soprattutto al Nord, sta sfuggendo di mano. La pioggia, che è famosa per pulire l’aria, ma anche ovviamente utile per gli agricoltori, non cade da molto tempo. E la siccità sta prendendo il sopravvento.

L’Italia è piena di borghi e di verde, quindi anche se viviamo a Milano e abbiamo voglia di una fuga nella natura possiamo farlo. Basta cercare online e si trova tutto. Se siamo al centro Italia invece?

Delizioso borgo storico vicino ad un Parco regionale naturale assolutamente da visitare nel centro Italia

Se ci troviamo nel Lazio, vicino Roma, non possiamo non visitare Monteflavio. In origine il centro vivo era ad ovest del centro moderno di Monteflavio. Era sopra un monte, dove venne costruito il castello di Montefalco. Da lì è possibile vedere tutto lo spazio intorno compresa la rocca, le mura di cinta e le vecchie abitazioni.

Fino al 1422 era zona disabitata, poi la famiglia Orsini decise di ricreare la tenuta ma al di sotto del colle, vicino la pieve di San Martino, dove infatti sorge la chiesa. In seguito fu colonizzato su invito del Cardinale Orsini Flavio che aveva promesso sgravi fiscali e nuove terre, e nel 1644 Monteflavio venne venduto ai Barberini.

Lì, però, si avrà modo di vivere anche la parte naturale grazie al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Un immenso parco, dove è possibile fare lunghe passeggiate. I paesi del Parco sono molti, infatti non c’è solo Monteflavio come delizioso borgo storico vicino alla zona. Ma ad esempio abbiamo Percile, Licenza o Marcellina. Luoghi dove è possibile passeggiare e vedere i castelli medioevali. La possibilità di rivivere la storia, il passato e di camminare in luoghi dove un tempo camminavano i nostri avi.

Dato che ci sono molti borghi, se ne possono scegliere tanti altri in zona. Sono 13 Comuni complessivi, quindi la scelta è veramente vasta.

Lettura consigliata

Per far durare a lungo i fiori recisi in vaso ecco i due nutrienti naturali da aggiungere all’acqua