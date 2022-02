Si avvicina a grandi falcate la tanto attesa sospensione dello stato di emergenza, oramai fissata per la fine di marzo. Con l’allentamento delle restrizioni potrebbero esserci delle ottime notizie anche per i viaggiatori più incalliti, che potrebbero tornare a girare in lungo e in largo senza temere troppo il virus. Per la loro gioia oggi consigliamo una meta fra le meno conosciute che però vale assolutamente la pena visitare e che farà sorridere il nostro portafoglio. A poche ore dall’Italia si trova un paradiso perfetto per gli amanti della natura, della cultura e dell’enogastronomia. Vediamo insieme di quale posto si tratta.

L’Armenia, piccola perla incastonata fra Europa e Asia

Stiamo parlando dell’Armenia. Questo Paese è una linea di separazione netta fra Europa e Russia ed è famoso per essere stato la prima nazione ad adottare il cristianesimo. Ancora oggi, infatti, il suo animo reca le tracce di questa religione. È infatti molto comune trovare in lungo e in largo per il Paese dei monasteri o dei luoghi di culto. Un esempio su tutti è Echmiadzin, considerata la più antica cattedrale del mondo e databile al IV secolo, che ora fa parte del circuito dei beni tutelati dall’UNESCO.

Lo stesso vale per il monastero di Khor Virap, forse uno dei monumenti più conosciuti della zona. Entrambi questi siti sono legati alla figura di Gregorio l’Illuminatore. Se però si vogliono visionare anche dei resti antecedenti al cristianesimo, consigliamo di vedere Garni, un antico tempio dedicato al dio Mitra e perfettamente conservato. Per quanto riguarda invece il lato paesaggistico, è assolutamente da visitare il lago Sevan, il più grande di tutta l’area caucasica.

A poche ore dall’Italia si trova un paradiso molto economico che conserva intatta una storia millenaria e una natura incontaminata

Per raggiungere dalle principali città italiane questa meravigliosa destinazione sono necessarie circa 4 ore di volo. Sono presenti anche degli operatori low cost che effettuano queste tratte. Il cambio poi fra dram armeno, la valuta locale, e l’euro risulta particolarmente vantaggioso: infatti il loro rapporto è di 0,0018 a 1. Questo permette di poter prendere un appartamento o una camera di hotel a dei prezzi veramente vantaggiosi. Lo stesso vale per il cibo: si possono infatti ordinare dei pasti completi rientrando totalmente all’interno di un budget di una manciata di euro. Se invece si volesse rimanere nei confini europei consigliamo di dare una chance a questa meta chiamata la piccola Parigi.

Lettura consigliata

Ecco dove viaggiare a Natale e Capodanno godendosi sole, mare e spiagge pulite pur rimanendo in Europa