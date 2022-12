“Vai e torna presto” il messaggio di Alba Parietti che prende il cuore. Sarà un nuovo amore?

La showgirl è sempre molto attiva sui social e su Instagram pubblica un post per un amico speciale che sta lottando contro una grave malattia. Tutta la verità.

Alba Parietti a 61 anni riparte dalla TV più in forma che mai. Per lei gli anni sembrano non passare mai e il prossimo anno la vedremo madrina di un nuovo programma televisivo. Un sipario tutto per sé: “Non sono una Signora”, programma che ha per oggetto gli uomini che si travestono da donne in modo ineccepibile. In ogni puntata ci saranno cinque famosissimi che si sfideranno in qualità di drag queen.

Ci sarà una giuria e degli ospiti fissi che sono Mara Maionchi, Filippo Magnini, Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. Uno spazio che si propone di essere leggero e con l’obiettivo di fornire qualche ora di evasione al pubblico a casa. Un momento per distrarsi, visto l’anno che si accinge a terminare, e la speranza che il 2023 porti un rialzo dei mercati.

L’uomo misterioso che Alba conosce alla perfezione

“Vai e torna presto” il messaggio di Alba incuriosisce e si fa leggere tutto al punto da chiederci chi è il fortunatissimo che merita parole così attente. Attualmente la conduttrice sta vivendo una relazione sentimentale con il manager romano Fabio Adami e ne è particolarmente felice. Quindi possiamo fugare il primo dubbio: che cioè il messaggio sia per un nuovo lui. Non è così.

Le parole di grandissimo affetto sono per Gianluca Vialli che da poche ore comunica a tutto il suo pubblico la necessità di fermarsi a causa della brutta malattia. Il super campione, infatti, da alcuni anni lotta contro il tumore al pancreas. Così, a 58 anni, con il ruolo di capo delegazione degli Azzurri, annuncia alla Federcalcio che è il momento di fermarsi. E l’auspicio di tutti è che torni presto.

“Vai e torna presto” il messaggio di Alba ad una persona speciale

In tutto questo si narra che, nel lontano passato, tra Vialli e Alba Parietti ci sia un flirt. Una leggenda che non trova ad oggi conferme ufficiali dai diretti interessati. Lo stesso Vialli tempo fa dice che in merito non si sente di pronunciarsi. Se anche fosse, si tratta comunque di vicende passate, quindi nessun nuovo amore per Alba che al momento è legatissima ad Adamo. Lo stesso vale per Vialli che è padre di due figlie e marito di Cathryn dal 2003. Certamente ci sarà un legame di amicizia con Alba, ma nulla di più.

Il contenuto del post che piace a migliaia di followers

“Vai Luca e torna presto. Conservo di te l’immagine di un gladiatore, un condottiero, un eroe, un amico”. Parole da parte di chi davvero vuol bene e conosce il destinatario. Un post che ci colpisce e ci piace. In fondo interpreta alla perfezione il sentimento di tanti sportivi e persone con interessi diversi che certamente conoscono il valore umano dell’ex calciatore ed ex capitano della Juventus.