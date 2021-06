Se anche noi andiamo in crisi quando si tratta di fare un regalo a una persona cara, non siamo i soli. Il problema di trovare un regalo sentito, originale, significativo, e che non ci svuoti il portafoglio è comune a molti. Ma non dobbiamo passare settimane a meditare sulla soluzione migliore. Esiste un trucco semplicissimo per confezionare regali sempre nuovi e personalizzabili, il tutto con pochi strumenti e una spesa minima. Si tratta di creare un braccialetto con un messaggio cifrato nelle perline.

Come confezionare in poche mosse un braccialetto romantico e originale componendo un messaggio segreto con le perline

Come possiamo nascondere un messaggio segreto nelle perline di un braccialetto? La soluzione è semplice: utilizzando il codice morse. Proprio così, questo codice cifrato utilizzato ormai da più di un secolo per facilitare le comunicazioni a distanza, può diventare uno strumento utile anche per noi. Nel codice morse a ogni lettera dell’alfabeto corrisponde una sequenza di punti e trattini. E possiamo usare questo stratagemma per creare un regalo personalizzato. Ecco come confezionare in poche mosse un braccialetto romantico e originale componendo un messaggio segreto con le perline.

Le perline corrispondono a punti e trattini

Scegliamo due tipi di perline, a una corrisponderà il trattino, all’altra il punto. Poi componiamo il nostro messaggio in codice inanellando su un filo i punti e i trattini per andare a formare delle parole. Ad esempio, possiamo scrivere ‘Ti Amo’, oppure una data significativa, come quella di un matrimonio o un primo appuntamento. Ma possiamo creare anche dei braccialetti per i nostri amici, o come regalo anche per dei bambini.

Se vogliamo creare un oggetto un po’ più raffinato, possiamo scegliere anche delle perline che corrispondono agli spazi tra le lettere o tra le parole. Certamente si tratterà di un regalo originalissimo!

