L’obiettivo unico di tutte le persone è oggettivamente quello di vivere più a lungo, nel migliore dei modi e in salute. Noi italiani da questo punto di vista siamo messi bene, in quanto l’aspettativa di vita media si aggira intorno agli 83 anni. Il clima e la meravigliosa dieta mediterranea, piena di cibi fantastici, rendono il tutto possibile.

Naturalmente tutto viene influenzato in parte dalla genetica di una persona e, soprattutto, dallo stile di vita. Se per la prima, purtroppo, non si può intervenire, per la seconda è tutto in mano nostra. Le nostre azioni influenzano la salute del nostro organismo: quello che mangiamo, beviamo e i vizi che abbiamo. Ma direttamente dai paesi scandinavi arrivano i migliori consigli per una vita più longeva.

Un libro che ci darà le giuste dritte

Una lettura davvero interessante e dal titolo emblematico “La guida scandinava per vivere 10 anni di più” del dottore svedese Marklund è diventata un cult. Un libro scritto in maniera semplice e con metodi davvero attuabili da tutti, sono queste le caratteristiche che hanno dato successo a quest’opera. Ma cosa ci consiglia il dottor Marklund per fare tutto questo? Frutta, verdura, ottimismo e, addirittura, del buon vino rosso.

Direttamente dai paesi scandinavi i migliori consigli per una vita più longeva

Vediamo nel dettaglio questi suggerimenti direttamente dalla Svezia. Il sonno, come sempre, ha un ruolo fondamentale. Almeno 7 ore di sonno a notte e momenti di totale rilassamento aiutano ad evitare, su tutto, lo stress ossidativo.

Direttamente correlato all’essere più rilassati c’è l’avere un ottimo umore. Si sa “una risata allunga la vita” e farla in compagnia è meglio. Le endorfine formate possono, secondo il dottore, far vivere fino a 7 anni in più. Per ridere in compagnia non c’è niente di meglio che organizzare una cena, ma cosa mangiare per vivere di più?

Marklund esorta nel mettere nel piatto cibi ricci di omega 3. Pesci e crostacei per la loro ricchezza di antiossidanti e frutta e verdura di stagione per tutti i sali minerali che contengono. Il tutto accompagnato da qualche eccezione, come una tazzina di caffè e del buon vino rosso.

Senza svelare tutto quello scritto nel libro un’ultima piccola curiosità va messa in evidenza. Come molte pubblicità ci hanno suggerito, avere cura dell’igiene orale è davvero importante. Il dottor Marklund propone di lavarli per 2 minuti per 2 volte al giorno con 2 centimetri di dentifricio. Evitando infezioni si possono aggiungere 6 anni alla propria esistenza.