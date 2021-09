Pochi studenti sanno di aver diritto ad offerte imperdibili su tantissimi prodotti e abbonamenti a servizi. Gli sconti sono perlopiù offerti dai grandi marchi di moda e tecnologia, ma non mancano all’appello quelli di fitness e benessere. Richiederli è davvero semplice, dato che basta inserire il codice promozionale in fase d’acquisto per avere subito la riduzione del prezzo. Ecco, di seguito, i capi d’abbigliamento e computer portatili a prezzi stracciati con i super sconti dedicati agli studenti.

Sconti del 10%, 20%, ma anche 50% su alcuni prodotti. Un assaggio lo abbiamo dato nell’articolo “Gli studenti non sanno di aver diritto a queste strepitose offerte su prodotti Apple, Amazon e Google”. Tuttavia, se nell’articolo proposto sopra ci siamo soffermati solo ed esclusivamente su prodotti tecnologici ed abbonamenti a servizi, in questo caso l’orizzonte si allarga. Infatti, le offerte per gli studenti non si fermano ai soli servizi di streaming musicale e agli smartphone, come già introdotto. Tuttavia, è bene chiarire che non tutti i frequentanti di ogni ordine e grado possono usufruire delle promozioni. Solo coloro in possesso dell’email d’ateneo, quindi universitari, potranno avervi accesso.

Capi d’abbigliamento e computer portatili a prezzi stracciati con i super sconti dedicati agli studenti

Gli studenti iscritti all’università ed in possesso di una email istituzionale potranno sin da subito accedere alle offerte dedicate semplicemente inserendo quest’ultima ove richiesto. Passiamo, perciò, agli sconti.

Acer mette in offerta alcuni modelli di computer. In particolare, Acer Swift 3 Pro, Extensa I5 e N3. Ad ogni portatile è associato un codice sconto diverso, così come diverse sono le differenze di prezzo. Il primo è venduto agli studenti universitari a 699 euro, invece di 949 euro. Il secondo a 549 euro, piuttosto che 699 e il terzo a 799 euro, precedentemente a 999. Il sito Acer offre una pagina dedicata agli sconti studenti, attraverso la quale sarà possibile riscattare il relativo codice promozionale.

Anche Samsung partecipa all’iniziativa con Samsung Student. Utilizzando un codice sconto promozionale, in fase di pagamento, lo studente potrà avere fino al 50% di sconto sui prodotti della casa coreana. Per riscattarlo potrà essere richiesto all’acquirente di accedere ad una delle tante piattaforme dedicate agli sconti studenti con l’email istituzionale.

Per i capi d’abbigliamento e, più in generale, prodotti di moda, Nike offre il 25% di sconto agli studenti universitari. Le modalità per ottenre il codice sono le medesime, così come i requisiti, in particolare l’email d’ateneo. Anche il negozio di abbigliamento online Asos offre un codice sconto riservato. Ci basterà inserirlo nella piattaforma in fase di pagamento per avere una riduzione del 10% sul prezzo finale.