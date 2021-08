Tante volte aspettiamo l’uscita di offerte e sconti per l’acquisto di uno smartphone o tablet o per l’abbonamento ad un servizio. Non tutti sanno, però, che gli studenti hanno accesso a sconti riservati dal prezzo incredibilmente vantaggioso.

Le aziende che hanno aderito a tale iniziativa godono perlopiù di una forte notorietà specialmente fra i più giovani. Gli studenti non sanno di aver diritto a queste strepitose offerte su prodotti Apple, Amazon e Google ed ottenerle è incredibilmente semplice.

Le offerte e gli sconti vanno dai prodotti di tecnologia a quelli di moda e lifestyle. Non mancano offerte vantaggiose su abbonamenti, scontati talvolta anche del 50%. Ne sono un esempio Apple Music e Tidal, di cui avevamo già parlato. Avevamo detto, infatti, che oltre Spotify c’è un mondo di servizi di streaming musicale sconosciuto ma dalle strepitose funzionalità.

Per avere accesso a queste iniziative basterà dimostrare di essere studenti ed inserire un metodo di pagamento valido per il servizio scelto. A tal proposito, esistono delle soluzioni gratuite su carte prepagate e conti correnti per coloro che non fanno grosse spese o non hanno grandi pretese. Esistono infatti carte prepagate con IBAN completamente gratuite e dagli incredibili vantaggi.

Gli studenti non sanno di aver diritto a queste strepitose offerte su prodotti Apple, Amazon e Google

C’è da precisare che queste offerte valgono per studenti universitari. Infatti, per dimostrare di rientrare in tale categoria l’unico modo è inserire nel sistema la e-mail di ateneo. In alcuni casi sarà poi richiesto all’utente di registrarsi alla piattaforma del servizio in questione. Gli sconti disponibili sono diversi e offerti da più aziende. Fra i più interessanti vi sono quelli di Apple Music, Amazon Prime e Google Pixel.

Apple offre agli studenti diverse soluzioni per i propri prodotti e servizi. Salta all’occhio lo sconto del 50% sull’abbonamento individuale a Apple Music. Non più, quindi, 9.99 euro al mese per singolo utente, ma 4.99 euro. C’è da contare, inoltre, che i nuovi utenti hanno diritto a 3 mesi di prova gratuita.

Il 50% di sconto è offerto anche da Amazon per il servizio Prime Student. Questo comprende l’accesso a Prime Video, Music e Twitch Prime, oltre che la disponibilità della consegna veloce a costo 0 su buona parte dei prodotti. Inoltre, non manca uno sconto di 50 euro sul prezzo del Google Pixel 4a e del 10% sulle Pixel Buds A-Series.