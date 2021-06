Se in estate si cercano dei posti in cui godersi il mare con tanto relax e un ambiente unico, la Sicilia sicuramente è tra i posti da segnare nella propria mappa delle vacanze. Davvero in pochi conoscono queste 3 calette in un’isola italiana con spiagge nascoste e mare cristallino che faranno sognare ogni turista.

In più occasioni noi di ProiezionidiBorsa abbiamo segnalato come ci siano posti incantevoli in questa terra. In un articolo precedente, abbiamo in particolare parlato dei 5 musei che si trovano in una riserva naturale molto conosciuta. Ci riferiamo alla Riserva naturale dello Zingaro, posto unico sia per il mare ma anche per i rari esemplari di fauna e flora presenti lì.

Nelle prossime righe parleremo di 3 magnifici posti che si trovano proprio in questa zona. Approfondiremo Cala Capreria, Cala Marinella e Cala della Disa.

Cala Capreria e Cala Marinella per gli amanti dello snorkeling

Nella Riserva dello Zingaro la prima Caletta che si incontra è proprio Cala Capreria e si trova dal lato di Scopello. È una spiaggetta di ghiaia bianchissima circondata da vegetazione e rocce.

I colori dell’acqua sono spettacolari quasi da farla sembrare una spiaggia tropicale. Per raggiungerla bisognerà percorrere un sentiero per circa 800 metri. Per godersela a pieno, è meglio andarci nel periodo fuori stagione perché meno affollata.

Cala Marinella, invece è possibile raggiungerla dall’ingresso Nord della Riserva dello Zingaro (quello verso San Vito Lo Capo). È una caletta che si trova al termine di un sentiero abbastanza agevole da fare ma che è lungo circa 3,5 km.

È una caletta molto piccola ma estremamente affascinante per il suo ambiente selvaggio. Non c’è una vera e propria spiaggia essendoci molti scogli ma l’acqua è molto limpida tipica per chi vuole fare snorkeling. È bene munirsi di scarpe da scoglio.

Cala della Disa, ciottoli bianchi e acqua limpidissima

Infine, abbiamo la Cala della Disa collocata nella parte centrale della costa nella località chiamata Zingaro (da cui il nome della Riserva).

È un luogo formato da due insenature molto piccole divise da delle pareti di roccia così alte da creare delle zone d’ombra a precisi orari. È una caletta stupenda ricca di ciottoli bianchi, con un’acqua trasparente e poco profonda.

Sono luoghi nascosti che però meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. Davvero in pochi conoscono queste 3 calette in un’isola italiana con spiagge nascoste e mare cristallino che faranno sognare ogni turista.