Zebre, giraffe, leoni ed elefanti. Ed ancora tigri, ippopotami, fenicotteri e leopardi.

Sono questi i protagonisti di un safari, un tipo di vacanza molto particolare ma anche piuttosto costosa. Ma oltre all’entità economica della cosa, non dimentichiamo il fatto che per fare un’esperienza del genere occorre avere almeno una settimana a disposizione (meglio 10 giorni) e andare fino in Africa. I safari più belli li possiamo fare infatti in Kenya e Tanzania.

In realtà, non tutto ciò che abbiamo appena detto è poi così vero…

Ecco come fare un avventuroso ma economico safari restando in Italia e vivere un’esperienza davvero emozionante

In Italia ci sono dei parchi natura e dei giardini zoologici ricchi di flora e fauna. Molto ben strutturati ed organizzati, permettono di fare una sorta di “safari” di una giornata al massimo e non molto distanti da casa propria.

Uno di questi parchi si trova nel nord Italia, e più precisamente a Bussolengo, una località sul Lago di Garda dalla parte del versante veronese.

Stiamo parlando del Parco Natura Viva, un moderno giardino zoologico con Parco Zoo Safari. Si visita a bordo della propria auto, proprio come su una jeep nella savana africana. Guidare molto lentamente passando a pochi metri da zebre, antilopi, giraffe, leoni e molti altri animali tipici dell’Africa è un’emozione indescrivibile. Soprattutto per i più piccoli che si porteranno a casa il ricordo di una giornata davvero unica!

Ovviamente ci sono delle regole ben precise di comportamento da rispettare. Prima su tutte vale la regola di non scendere mai dal veicolo per nessun motivo.

La storia e le origini del parco

Nato negli anni ’60, il parco era molto più piccolo di come lo vediamo adesso. Scopo principale era offrire la possibilità ai visitatori di ammirare da vicino la fauna locale ed alcuni esemplari esotici salvati da un circo. Col passare degli anni l’area è stata notevolmente ampliata e sono state aggiunte nuove aree tematiche come l’area degli uccelli africani, l’Aquaterrarium, la Serra Tropicale e l’area Dinosauri con ricostruzioni di dinosauri a grandezza naturale.

Scopo didattico e tutela della biodiversità

Una giornata al Parco Natura Viva è altamente istruttiva per i nostri bambini che possono conoscere da vicino gli animali di tutti i continenti ed imparare un sacco di cose interessanti sul loro conto.

Il parco ricopre inoltre un ruolo attivo nella tutela della biodiversità e della ricerca scientifica.

Info utili

Non molto distante (12 km circa), sulla stessa sponda del lago, si trova il borgo di Lazise. Vale la pena pensare ad un weekend per unire le due cose!