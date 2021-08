La maggior parte di noi ormai possiede uno o più telefoni cellulari che ci accompagnano per quasi tutto il giorno. Questi preziosi amici tecnologici, proprio per la loro importanza, vanno però tenuti al riparo da graffi e cadute. Ma, purtroppo, metterli in borsa o in tasca a volte non basta per poterli mantenere al sicuro.

In questo articolo allora vedremo come proteggere il nostro smartphone con una cover ma senza spendere manco un soldo. Dovremo soltanto utilizzare un pizzico di ingegno, fantasia e qualche vecchio oggetto che altrimenti butteremo nella spazzatura.

3 fantastiche cover economiche e alla moda per trasformare il proprio smartphone in un’opera d’arte

Una prima idea per creare una cover, originale e bella, attraverso il riciclo creativo prevede di usare una vecchia cravatta. Perché dovremmo tenere una cravatta inutilizzata nel fondo di un cassetto quando invece potremmo trasformarla in una custodia per smartphone in pochissimi minuti?

Per fare questo basterà un po’ di ago, filo e qualche semplice bottone. Infatti, una volta tagliata la parte finale di una cravatta non ci resterà che ricucirne poi lo stesso punto. In questo modo avremmo ottenuto una piccola sacchettina colorata alla quale dovremmo aggiungere soltanto un bottone o una borchia per chiudere la parte superiore. Il risultato non potrà che essere un oggetto bello e originale, la cui unicità provocherà l’invidia di tutti.

Con una vecchia agenda

Un altro oggetto dal quale potremmo ottenere una bellissima cover per il nostro smartphone è una vecchia agenda. Utilizzando, infatti, la copertina rigida di un’agenda di piccole o medie dimensioni potremmo ottenere una simpatica cover a libro.

Basterà ritagliare la parte interna ed eliminare le pagine per ottenere la base della nostra cover. Una volta fatto questo, potremmo anche servirci di una vecchia cover trasparente da incollare alla copertina. Il risultato sarà una nuovissima cover resistente e curiosa che farà cambiare totalmente aspetto al nostro smartphone. Un modo di proteggerlo da graffi e cadute, ma anche da ladri, borseggiatori e curiosi ficcanaso.

Con una vecchia borsa o un portafoglio

Per finire, potremo anche utilizzare una vecchia borsa o un portafoglio per realizzare una custodia in tessuto impermeabile. Il procedimento sarà davvero molto semplice basterà giusto un po’ di ago e filo per fare assumere alla pelle la forma desiderata. Oppure, nel caso di un portamonete dalla forma e dimensione simile basterà giusto fargli la chiusura.

Erano proprio queste le 3 fantastiche cover economiche e alla moda per trasformare il proprio smartphone in un’opera d’arte.

