Moltissime persone soffrono di disturbi allo stomaco dovuti alla cattiva digestione. In autunno, poi, il problema tende ad aggravarsi proprio in vista del cambio di alimentazione e delle temperature. Difficoltà nella digestione, gonfiori, flatulenza, dolori addominali, bruciore, sono i sintomi che si presentano più frequentemente. Le ragioni possono essere svariate e concatenate tra loro. Solitamente la causa principale di gonfiore si deve all’alimentazione. Anche un fegato affaticato da cibo pesante o abbondante è una causa. Esiste, poi, tutta una categoria di alimenti che irritano gli organi deputati alla digestione e al metabolismo.

La prima causa della pancia gonfia è il cibo di origine animale, la seconda sono gli zuccheri e i prodotti da forno. Un consumo eccessivo di questi alimenti genera irritazione e quindi gonfiore. La mattina appena svegli la pancia si presenta piatta e distesa, mentre tende a gonfiarsi dopo il primo pasto. Per risolvere il problema, oltre a regolare la dieta con cibi leggeri e disinfiammanti, si possono provare varie soluzioni. Si può dire basta a pancia gonfia e aria nello stomaco con questo rimedio semplice ed efficace. Si tratta di un brodo detox specifico per chi soffre di questo fastidioso disturbo. La ricetta è molto semplice e si possono notare i risultati sin da subito.

Basta a pancia gonfia e aria nello stomaco con questo rimedio semplice ed efficace

Il brodo di clorofilla è una ricetta utilizzata nella cucina macrobiotica ed è uno dei rimedi naturali tradizionali da sempre utilizzati per combattere ritenzione idrica e gonfiore addominale.

Affinché si possa giovare delle sue proprietà si deve consumare prima dei pasti. La preparazione è molto veloce e consente di utilizzare le verdure che si hanno in casa. Sono necessari una tazza d’acqua e tutte le verdure a foglia verde che si hanno a disposizione. Possono essere cime di rapa, foglie di carote e rapanelli, sedano, catalogna, foglie di finocchio etc. Una volta scelte, andranno tritate finemente e messe insieme. Per il brodo si possono usare fino a tre verdure diverse.

Aggiungiamo le verdure tritate all’acqua e accendiamo il fornello. Quando l’acqua bolle, lasciamo sobbollire le verdure per 1 minuto circa. Adesso si può spegnere il fuoco e filtrare la tisana. Se si preferisce si può aggiungere un pizzico di sale. Il brodo di clorofilla preso a stomaco vuoto aiuterà a risolvere il problema del gonfiore addominale e del bruciore. Dalle verdure appena scottate si estrae il magnesio. Questo minerale ha un’azione altamente distensiva e rilassante sugli organi interni.

Tuttavia, se si decide di prepare questo brodo salutare tutti i giorni, è meglio consultare il medico curante, per evitare effetti collaterali imprevisti.