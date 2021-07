Siamo quello che mangiamo. Non è solo un modo di dire ma una grande verità. Fare attenzione a quello che ingeriamo è la prima forma di prevenzione per evitare l’insorgere di alcune patologie più o meno gravi.

I dati del Ministero della Salute ci dicono che le prime due cause di morte nella nostra società sono i tumori e le malattie dell’apparato cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si sa che mangiare frutta e verdura fa bene. Ne dovremmo mangiare almeno 5 porzioni al giorno. Proviamo ad affrontare la questione in maniera più approfondita e con esempi pratici.

Per prevenire alcuni tumori è utile mangiare più spesso questa frutta e verdura

Anzitutto è bene variare il più possibile ed evitare la monotonia. L’ideale sarebbe mangiare in un solo giorno frutti e ortaggi di colorazioni differenti, espressione di altrettante differenti vitamine.

Arance e frutti di bosco

Ecco la coppia più benefica per quanto riguarda la frutta.

Le arance sono un’ottima fonte di vitamina C. I frutti di bosco, soprattutto i frutti rossi come mirtilli e fragole, contengono antocianidine, sostanze antiossidanti in grado di proteggere il DNA da eventuali mutazioni che possono poi divenire cancerogene. Come si rileva da alcuni recenti studi condotti in Italia grazie al sostegno dell’AIRC, i frutti rossi proteggono specifici organi. Nello specifico gola, stomaco, ovaio, reni e intestino.

Ortaggi giallo-arancioni e verdure a foglia verde

Ampio spazio anche a spinaci, biete, erbette e insalata. Ma anche a peperoni, zucca e carote. I primi sono ricchi di folati e i secondi di carotenoidi. Entrambe queste sostanze svolgono un’azione antiossidante e sono in grado di proteggere il DNA da eventuali trasformazioni potenzialmente cancerogene.

La salute è la cosa più importante di tutte e possiamo preservarla anche nelle piccole azioni quotidiane. Abbiamo pertanto visto che per prevenire alcuni tumori è utile mangiare più spesso questa frutta e verdura.

Approfondimento

Gli esami e i controlli che tutte le donne dovrebbero fare a partire dai 30 anni