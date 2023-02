Data di scadenza di trucchi e creme: nessuno conosce questo simbolo che ci eviterà qualsiasi rischio!

I prodotti di bellezza sono parte della nostra vita quotidiana. Alcuni di questi, però, potrebbero avere pessime conseguenze sulla nostra pelle se scaduti. La data di scadenza non è l’unico dato che dobbiamo controllare. Ecco tutte le informazioni che devi conoscere per evitare i rischi di prodotti scaduti, in particolare un simbolo che non tutti conoscono.

I prodotti di bellezza non sono solo una vanità. Infatti, ci aiutano a mantenere la nostra pelle e il nostro corpo in salute. Comprare dei prodotti di qualità non solo ci aiuta a mantenerci giovani, ma ci evita possibili reazioni. Per questo bisogna sempre controllare ciò che si acquista.

Comprare ottimi prodotti è, però, un investimento. In molte occasioni se ne utilizza una piccola quantità alla volta, facendoci durare una bottiglietta o un vasetto anche per anni. Non tutti sanno, però, che la scadenza non è solo la data riportata sulla confezione. Ci sono molti dettagli che dobbiamo conoscere per evitare di utilizzare prodotti ormai andati a male, nonostante non abbiano superato la data di scadenza. Ecco una guida completa sulla durata dei cosmetici e come capire se sono effettivamente scaduti.

Due informazioni presenti in tutte le confezioni

Dal 2013 tutte le aziende produttrici di cosmetici dell’Unione Europea devono esibire sulle confezioni due informazioni circa la durata dei prodotti. La prima è la data di scadenza classica, mentre la seconda è la PAO. Questo codice significa Period After Opening e indica quanto un prodotto si può essere utilizzare dopo la sua apertura.

Questa informazione è segnalata tramite un disegno raffigurante un barattolo aperto e un numero. Quest’ultimo indica per quanti mesi si può utilizzare un prodotto dopo l’apertura della confezione. La data di scadenza di trucchi e creme varia anche in base alla loro composizione. Quelli in polvere durano molto di più rispetto a quelli liquidi o in crema.

Una crema scaduta non è più utilizzabile

Si può utilizzare una crema scaduta? La risposta è no. Anche se non abbiamo nessuna reazione allergica, le proprietà del prodotto ormai non faranno più effetto. In alcuni casi la crema potrebbe anche avere conseguenze sulla pelle, con la comparsa di acne o arrossamenti. Anche se le date di scadenza sono molto importanti, ci sono anche altri fattori che ci indicano che il prodotto non è più utilizzabile. L’odore, la consistenza e il colore potrebbero iniziare a cambiare. Qualsiasi variazione dal loro iniziale aspetto potrebbe essere un indizio.

La data di scadenza di trucchi e creme è variabile in base al prodotto

Per quanto riguarda i trucchi, la durata varia in base al prodotto. I mascara durano tra i 3 e i 6 mesi, mentre gli eyeliner scadono dopo circa 6 mesi. I fondotinta generalmente possono durare fino a 18 mesi. Per quanto riguarda rossetti, ombretti, ciprie e blush raggiungiamo anche i 24 mesi.

Infine, i profumi possono durare anni e non hanno una vera scadenza, ma dobbiamo tenerli in ottime condizioni. Evitiamo fonti di calore e luce diretta. In alcuni casi potremmo notare un odore di alcol e, in questo caso, vuol dire che il profumo è effettivamente scaduto.

Infine, un altro dato importante segnalato sulle confezioni di cosmetici è il lotto di fabbricazione. Questo codice alfanumerico indica che i prodotti sono stati formulati con delle materie prime specifiche. Questo è molto utile nel caso in cui ci fossero problemi sanitari per conoscere informazioni aggiuntive.