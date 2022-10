In verità con lui il game show «Il gioco delle coppie» andava una meraviglia. Seguitissimo da casa, per anni rappresenta uno degli appuntamenti irrinunciabili delle reti Mediaset (all’epoca Fininvest). Uno di quei programmi capaci di tenere incollati allo schermo tutte le fasce età: dai più giovani agli anziani, tutti curiosi di scoprire le coppie nascenti. Soprattutto se l’amore potesse durare per sempre. Alla conduzione un impeccabile Marco Predolin, icona di una televisione di qualità. Conduce anche altri programmi di successo come «Una rotonda sul mare» e prima ancora «M’ama non m’ama».

La vita privata tra scandali e fake news

Poi più o meno parallelamente alla bella carriera si verificano aspetti non sempre ragguardevoli nella sua vita privata. Così dalla tv alla ristorazione, cosa fa oggi Marco Predolin è qualcosa che incuriosisce molti. Intanto ha 71 anni e da un po’ è fuori dal Mondo televisivo. È titolare di un ristorante a Porto Rotondo in Sardegna. Ma prima attraversa diverse bufere. Innanzitutto, non tutti ricordano la sua brevissima frequentazione con Michelle Hunzicker, nota showgirl e conduttrice che si dice sia con Predolin quando ancora non ha la maggiore età. Una vicenda che negli anni passati fa scalpore e si chiude con l’allontanamento tra i due e il fidanzamento di Michelle con Eros Ramazzotti.

Dalla tv alla ristorazione, cosa fa oggi Marco Predolin e il suo passato rovente

Intanto per Predolin non finisce qui. Di lui si dice anche abbia l’HIV, notizia che lui prontamente smentisce e intorno alla quale scrive un libro in cui si dice vittima di una fake. E come se non bastasse anche sul fronte economico vive un periodo critico che lo porta ad accogliere la sfida del Grande Fratello Vip. Partecipa da concorrente nel 2017 ma si becca la squalifica per una bestemmia in tv. Prima ancora, nel 2004, partecipa al reality La Talpa e nel 2011 tenta anche la strada della politica.

Si candida alle amministrative di Milano ma non riscuote grande consenso popolare. Si sposa due volte ed è padre di tre figli. Quel che fa oggi, fa pensare la sua decisione di chiusura definitiva col Mondo della televisione sia irrevocabile. Da quel che apprendiamo vive degli introiti che ricava dal suo ristorante a Porto Rotondo. Il resto, nel bene e nel male, appartiene al passato.

