Se, vaneggiando, immaginassimo di essere invitati da re Carlo III a corte oppure per un tè da William e Kate, dovremmo conoscere alcune regole. Protocollo, etichetta e galateo: occorre imparare una quantità imponente di norme di comportamento da seguire in presenza dei reali. Alcune sono veramente bizzarre ma andiamo subito a svelare qualche regola e curiosità.

7 bizzarre regole che deve seguire chi incontra re e famiglia reale inglese

È importante sapere che quando si è tutti a tavola con il re, quando costui termina di mangiare, nessuno più dovrà addentare nemmeno un pezzo di pane. Per protocollo, nessuno più mangerà.

Il tè inglese: un rito con tante regole

Se poi ci invitassero per il tè delle cinque meglio sapere come maneggiare la tazzina. Mentre per il Galateo nostrano i pasticcini o i finger food vanno mangiati con le mani, per il rito del tè in Inghilterra le regole si fanno più severe. Per sorseggiare il tè dovremmo prendere il manico della tazzina solo con due dita, indice e pollice, e portarla lentamente alla bocca. Per questo immaginiamo ci voglia tanto, tanto esercizio.

Arrivare in ritardo agli appuntamenti

Le tempistiche sono naturalmente molto rigide a corte. È considerato maleducato presentarsi in anticipo quando si è invitati a corte. Se Camilla ci invitasse per un cocktail in giardino ricordiamoci di arrivare un quarto d’ora dopo l’inizio. Alle cene, invece, basteranno 10 minuti di ritardo.

Cosa non dire in presenza dei reali

Ci sono delle parole che i reali non possono pronunciare e pertanto sarebbe consigliabile venissero evitate anche dagli interlocutori. Non pensiamo a parole oscene ma ad innocui vocaboli come living room ossia il soggiorno, “couch” ossia il divano oppure toilette. Queste parole saranno sostituite da “servizi igienici” ossia “lavatory”, salotto da “sitting room”. Sofà, infine, è decisamente più regale del proletario ma comodissimo couch!

Cosa non poteva mangiare la regina Elisabetta ed ora re Carlo

Per una cena con i reali non contiamo su una spaghettata aglio, olio e peperoncino. I reali non mangiano aglio e soprattutto a cena è bandito. Secondo gli chef di corte, nemmeno crostacei e molluschi saranno serviti alla tavola reale perché il rischio di intossicazione alimentare sarebbe abbastanza alto. La regina Elisabetta, poi, non mangiava mai a cena patate e pasta e di conseguenza anche i suoi ospiti. Vedremo se anche il nuovo re seguirà questo rigido programma alimentare.

Dress Code per una cena regale a corte

Dopo le 18.00 niente più cappellino, bisogna tirar fuori dal cassetto la tiara ed indossarla! Per i reali inoltre sono banditi i jeans ma anche gli smalti colorati e le gonne che siano corte più di due pollici sopra al ginocchio.

Un selfie ricordo o un autografo: assolutamente no

Se volessimo a conclusione della bella serata suggellare il momento con un selfie con il re e consorte, dovremmo ricrederci presto. Tutti i componenti della famiglia reale non possono fare selfie né firmare autografi.

Queste erano solo 7 bizzarre regole da seguire per chiunque incontri la famiglia reale inglese. C’è ne sono in realtà moltissime altre ma c’è anche del personale addetto che istruisce gli ospiti.

