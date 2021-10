Trovare un lavoro in televisione non è sempre semplice per via dei requisiti richiesti, piuttosto specifici. Questa volta alla ricerca di personale c’è Mediaset SpA, l’azienda italiana di proprietà della holding Gruppo Mediaset. Diverse sono le posizioni aperte. Si va dai casting generici per professionisti dello Spettacolo a quelli per diventare un partecipante degli show. Non mancano opportunità di lavoro per entrare a far parte dello staff interno, sia per laureati che per studenti universitari.

Il Gruppo Mediaset nasce nel 1978 da un progetto di Silvio Berlusconi e, inizialmente, con un solo canale televisivo. Oggi è una multinazionale quotata in Borsa che conta di oltre 5.000 collaboratori con canali televisivi sia in Spagna che in Italia. Tanti casting e offerte di lavoro da favola presso questo trasmittente televisivo internazionale.

Alcuni casting generici

Nel mondo dello Spettacolo offerto da Mediaset c’è posto per ballerini e ballerine, modelli e modelle o semplicemente come figuranti. Coloro che desiderano partecipare ai casting generici possono inviare le candidature seguendo le istruzioni a questo link.

Altre selezioni per casting sono disponibili presso le società di Fascino GPT e SDL 2005. La prima di proprietà di RTI e Maria de Filippi, per la quale si ricercano candidati e si effettuano provini per talent show. Da Amici, il noto programma televisivo per i giovani talenti della musica, a C’è posta per te, Tu Sí Que Vales ed entrambe le edizioni di Uomini e Donne. La seconda, anch’essa alla ricerca di candidati, ospita regolarmente i programmi di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, quali Ciao Darwin e Avanti un altro.

Opportunità di lavoro per staff interno

Mediaset offre la possibilità di autocandidarsi attraverso il modulo telematico presente su questa pagina web. Si cercano studenti per stage curriculari, neolaureati da assumere a tempo pieno e professionisti. Precisiamo che al momento non esiste una vera e propria lista delle posizioni aperte per lo staff interno.

Posizioni aperte in altri settori

Mediaset non è la sola alla ricerca di personale. Di recente la rubrica di Concorsi e Offerte di Lavoro si è arricchita di numerose opportunità. Per Ferrovie dello Stato sono disponibili diverse posizioni sia per laureati che per candidati senza esperienza pregressa. Kering, la holding proprietaria di Gucci e Balenciaga, conta all’attivo oltre 1.310 offerte di lavoro in Italia e ben 1.710 all’estero.

