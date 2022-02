Dalla Germania un’occasione lavorativa fino a 4.000 euro mensili con contratto a tempo indeterminato

Una interessante opportunità lavorativa arriva dalla Germania per un profilo specifico. I vantaggi sono diversi, sia a livello contrattuale che di benefici sul luogo di lavoro, oltre ai vari sconti presso i partner dell’azienda. Per mostrarne alcuni, contratto a tempo indeterminato e stipendio lordo annuo fra i 35.000 e i 48.000 euro, orari flessibili e progetti di lavoro stimolanti.

Non solo Germania, ma anche Danimarca e Finlandia

Più volte sulla pagina di EURES abbiamo trovato annunci di lavoro dagli alti salari. Ne sono un esempio l’opportunità in Danimarca fino a 7.350 euro mensili e quella in Finlandia fino a 3.000 euro mensili nel ruolo di carrozziere.

Questa volta l’annuncio arriva dalla Blackwave GmbH, azienda tedesca con sede nell’area di Monaco di Baviera. Produce principalmente pezzi in fibra di carbonio da utilizzare in più settori, tra cui aviazione, spazio e tecnologia medica. La stessa offre per questa opportunità lavorativa la possibilità di inviare domanda fino allo scadere dell’anno, 31 dicembre 2022.

I dettagli sull’opportunità lavorativa

Dalla Germania un’occasione lavorativa da non perdere. L’azienda ricerca 2 operatori CNC, capaci di lavorare pezzi in GRP, CFRP, acciaio e alluminio e produrre modelli CAD fedeli a quelli dettati dai progettisti. Inoltre, devono essere in grado di analizzare i componenti realizzati per verificarne stato e correttezza.

Per svolgere questo ruolo sono necessarie competenze specifiche. Per questo motivo, Blackwave GmbH ricerca candidati in possesso di qualifica da operatore meccatronico o di titoli simili. Trattandosi di un lavoro all’estero, gli stessi devono avere una conoscenza approfondita della lingua inglese, sia parlata che scritta, pari al livello C1. Seguono l’esperienza nell’utilizzo di programmi CAM/CAD, l’avere le competenze necessarie per lavorare in modo attento e preciso ed un atteggiamento motivato e positivo.

Dalla Germania un’occasione lavorativa fino a 4.000 euro mensili con contratto a tempo indeterminato

I benefici del lavorare in Blackwave GmbH sono diversi. Oltre ad una retribuzione mensile fra i 2.500 e i 4.000 euro lordi al mese, per il suddetto ruolo, l’azienda assicura un ambiente lavorativo stimolante. In più, offre ai dipendenti un biglietto per i trasporti pubblici valido nell’area di Monaco e la birra dopo l’orario lavorativo.

Per candidarsi è necessario inviare curriculum vitae in lingua inglese all’indirizzo maria_megna@regione.lombardia.it. Nel caso in cui venissimo selezionati, saremo contattati al recapito fornito per fissare la data del colloquio.

Lettura consigliata

