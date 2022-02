Ancora pochi giorni per accedere alle offerte di lavoro fino a circa 1.400 euro al mese a Malta. Sono in tutto 15 i posti di lavoro disponibili, come riportato da EURES per conto di MaltaPost, società maltese di servizi postali. Non è necessario aver maturato esperienza pregressa nel corso della propria carriera. Infatti, i candidati assunti riceveranno una formazione adeguata sia sulla parte teorica che su quella pratica dell’impiego.

In qualità di postini, i candidati scelti saranno incaricati delle mansioni di selezione e consegna della posta. Il contratto di lavoro previsto è a tempo determinato. Alla scadenza di questo, ossia dopo un anno, potremo ambire all’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Sono 40 le ore lavorative alla settimana previste, con orari che vanno dalle 7 alle 14 e la domenica libera.

Approfittiamo in tempo delle opportunità lavorative a Malta fino a 1.365 euro mensili nel ruolo di postino

Per quanto riguarda lo stipendio, la base annuale varia circa fra i 13.400 e i 16.400 euro. Ciò si traduce in un salario mensile variabile fra i 1.100 e i 1.365 euro. Da includere a ciò, gli eventuali bonus sulle consegne e la possibilità di aumento del salario. Altro bonus interessante, intitolato “Refer a Friend”, prevede che il dipendente incassi 250 euro per ogni persona segnalata alla compagnia ai fini dell’assunzione.

Cosa serve per fare il postino a Malta? Innanzitutto, la disponibilità a lavorare lontano da casa ed una conoscenza della lingua inglese di livello base, sia parlata che letta. Seguono una qualifica EQL minimo di terzo livello, spiccate doti comunicative e relazionali ed un fisico adatto al ruolo, in grado di sollevare 30 kg. Chiudono il quadro dei requisiti necessari, il possesso della patente di guida di tipo B e l’assenza di condanne penali.

I contatti

Approfittiamo in tempo delle opportunità lavorative a Malta. La scadenza dell’annuncio è fissata per il 9 marzo 2022, ma fortunatamente la candidatura può essere effettuata per via telematica. Per inviare domanda per il ruolo di postino, è necessario inviare curriculum vitae e lettera di presentazione in inglese a eures.recruitment.jobplus@gov.mt, in copia a eures@alfomet.it. Come oggetto della email è necessario riportare nome e numero di riferimento dell’impiego, ossia “DELIVERY POSTAL OPERATOR 382168”.

