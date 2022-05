Primavera pazzerella, come dicevano una volta i nostri nonni, e contrassegnata per ora, da una benefica alternanza di sole e pioggia. Quest’ultima, che per troppi mesi si è fatta attendere e, ora finalmente bagna le nostre città. Pioggia e sole che sono un vero e proprio benefit per il nostro giardino, per piante e fiori, ma anche soprattutto per il manto erboso. Se ben curato, con pioggia e sole che si alternano, diventerà sempre più bello. Oltre, a consentirci di risparmiare acqua dell’irrigazione. Attenzione che umidità e i primi caldi portano con sé anche due insetti particolarmente antipatici: mosche e zanzare. E l’hanno sempre detto le nostre nonne che maggio si presta a questi insetti. Sono arrivati già i primi anticipi di entrambe e ce ne siamo accorti tutti.

Ecco perché proprio in questi giorni, dovremmo intervenire in maniera massiccia per evitare poi di fare un’estate in agonia. In nostro soccorso potrebbero venire queste piante che notoriamente sono delle vere e proprie nemiche di mosche e zanzare.

Quali allontanano gli insetti da casa

L’hanno sempre saputo le nostre nonne che maggio è il mese perfetto per investire in tutti questi sistemi naturali contro mosche e zanzare. Quando parliamo di allontanare mosche e zanzare, pensiamo immediatamente a 3 piante che le nonne hanno sempre avuto nel loro orto:

Quei profumi così intensi, che noi utilizziamo in cucina e in casa e che ci piacciono particolarmente. In maniera proporzionale diventerebbero invece odori sgraditi alle mosche e alle zanzare. Questo forse la maggior parte dei nostri Lettori lo sapeva già. Attenzione, probabilmente invece a una pianta outsider, il cui olio delle foglie, è sgraditissimo soprattutto alle mosche: il basilico. Teniamolo in considerazione non solo per il pesto e la caprese, ma anche come preziosa contraerea naturale.

L’hanno sempre saputo le nostre nonne che maggio è il mese perfetto per riempire il balcone con queste 4 utilissime piante che scacciano mosche e zanzare

Quindi lavanda, calendula, rosmarino e basilico sarebbero delle ottime barriere difensive per impedire l’ingresso in casa di mosche e zanzare. Ma se queste in qualche modo sono riuscite a penetrare, potremmo a questo punto utilizzare i loro oli essenziali. Immergendo i classici stecchini, che utilizziamo anche per la profumazione di casa e bucato e, magari mettendo vicino un bicchierino con aceto e limone. Non suggeriamo apposta l’aglio, perché il suo odore forte in casa, potrebbe dare fastidio ai componenti della famiglia. Piuttosto, soprattutto per prevenire le zanzare, potremmo creare una bevanda o sostanza naturale, macerando dell’aglio nell’acqua e inserendola in un dosatore con spruzzino. Andando infatti a “a sparare” sugli accessi principali di casa, potremmo creare anche questa importante ed efficace barriera difensiva.

