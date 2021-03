Arriva finalmente il via libera da parte della Commissione Lavoro del Senato per l’assegno unico per le famiglie con i figli 2021.

Ora manca solo il voto del Senato che sarà quello definitivo.

L’obiettivo è di rendere funzionante il pacchetto delle misure dedicate alla famiglia entro la data del primo luglio 2021.

Si tratta di una nuova prestazione economica in favore delle famiglie con figli che mira a sostituire gli altri bonus presenti. Diventando l’unico strumento per le famiglie con i figli.

Sostituirà, infatti, gli assegni familiari, il Bonus bebè, il Bonus mamme di 800 euro. E anche le detrazioni per i figli a carico.

La misura fiscale di cui parliamo è l’assegno unico per le famiglie con figli, fortemente voluto dalla ormai ex Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

L’assegno unico partirà, se tutto procede per il verso giusto, dal primo luglio 2021. E interesserà 11 milioni di nuclei familiari. Oltre 12,5 milioni di ragazzi molti dei quali ancora minorenni. Con l’obiettivo di aiutare tutte le famiglie italiane non solo quelle più bisognose, nel crescere ed allevare i propri figli.

Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa ci soffermeremo sulle istruzioni operative per ricevere l’assegno unico.

Nello specifico, cercheremo di capire se dal primo luglio 2021 l’assegno unico per le famiglie con i figli sarà automatico o bisognerà presentare la domanda.

Gli importi

Prima di passare all’aspetto tecnico, vediamo quali famiglie hanno diritto di ricevere l’assegno unico.

L’assegno unico 2021 spetta senza distinzione a tutte le famiglie con lavoratori dipendenti, liberi professionisti, disoccupati e incapienti.

Spetta, dunque, alle famiglie con figli a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni compiuti.

L’importo dell’assegno unico si aggira intorno ai 200 euro a figlio per le famiglie con reddito medio basso. Ed è caratterizzato da un importo fisso che va dai 50 ai 100 euro a figlio. E un importo variabile a seconda dell’ISEE.

Per i figli disabili è prevista una maggiorazione dell’importo nella percentuale tra il 30 e il 50%. Maggiorazione del 20% per il terzo figlio.

Dal primo luglio 2021 l’assegno unico per le famiglie con i figli sarà automatico o bisognerà presentare la domanda

Ma ciò che maggiormente preme conoscere è se l’assegno unico arriverà in automatico o sarà necessario presentare la domanda.

Le istruzioni operative sul funzionamento dell’assegno unico arriveranno purtroppo dopo l’approvazione definitiva al Senato e l’emanazione dei decreti attuativi.

Per cui mentre il MEF è già a lavoro per quantificare l’assegno. Ancora non sappiamo se dal primo luglio 2021 l’assegno unico 2021 per le famiglie con i figli sarà corrisposto in maniera diretta tramite assegno. Oppure sotto forma di credito d’imposta e sarà automatico o sarà necessario presentare una domanda.

