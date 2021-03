Spesso capita di ricevere telefonate da mittenti non memorizzati. Se però questo fenomeno diventa crescente ci si comincerà a domandare chi ci stia continuando a tartassare. Per fortuna c’è un modo molto rapido e soprattutto a costo zero per venirlo a sapere. Infatti scoprire chi c’è dietro a quello strano numero che continua a chiamarci è molto semplice con questo trucco.

Scoprire chi c’è dietro a quello strano numero che continua a chiamarci è molto semplice con questo trucco. La risposta in breve è molto semplice: se è il numero di un cellulare basta registrarlo nella propria rubrica. In questo modo sarà automaticamente aggiunto ai nostri contatti di WhatsApp. Lì basta cercarlo con il nome che abbiamo memorizzato.

Se ha una foto profilo impostata su “pubblico” possiamo molto velocemente verificare la sua identità. Altrimenti resta il nome utente a fornirci qualche indizio. Se, invece, si tratta di un fisso, probabilmente è qualche telefonata finalizzata al telemarketing. Per verificarlo basta incollare il numero su Google e vedere le recensioni ad esso associate.

Eventuale blocco

Se si tratta di uno scocciatore, allora è molto semplice: basta bloccarlo. Per sicurezza consigliamo di farlo sia sull’applicazione di messaggistica istantanea sia sulla nostra linea telefonica. Per WhatsApp basta andare su:

“Impostazioni”;

“Account”;

“Privacy”;

“Contatti bloccati”.

In quest’ultima sezione basterà aggiungere la persona che si vuole evitare.

