Dal best seller del New York Times su Netflix il nuovo film con Mila Kunis

Libro che diventa film. O meglio, best seller che diventa best movie. Mila Kunis, famosa attrice ucraina naturalizzata statunitense, torna sul piccolo schermo con una nuova pellicola. Il film è possibile guardarlo su Netflix che ultimamente è su molte pagine di giornale per aver inserito un nuovo abbonamento.

Nuovo abbonamento con pubblicità su Netflix

Da svariato tempo si sente parlare della pubblicità sulla piattaforma, ma da parte di Netflix non è mai arrivata nessuna conferma. Ma quello che molti temevano, o pensavano potesse succedere, è realtà. Ma è meglio di come sembra.

Infatti, la pubblicità non sarà per tutti. Sarà inserito un nuovo abbonamento con delle interruzioni pubblicitarie durante la riproduzione (proprio come un film su qualsiasi rete Rai o Mediaset) e sarà disponibile in Italia dal 3 novembre. Il costo non si annulla, ma diminuisce: infatti il piano base passerà dai 7,99 euro ai 5,49 euro al mese. E non sarà più possibile scaricare i vari film o serie, perché in questo modo si potrebbe saltare la pubblicità.

Dal best seller del New York Times su Netflix il best movie con un’attrice d’eccezione

Da poco è atterrato su Netflix il nuovo film che vede come protagonista della narrazione l’attrice Mila Kunis. La pellicola, di Mike Biker, è tratta dal romanzo La ragazza più fortunata del mondo di Jessica Knoll, best seller del New York Times.

È un film che potrebbe sembrare, solo inizialmente, una bella commedia romantica americana da guardare in famiglia. Ma sotto questa facciata dipinta di rosa si nasconde un lato scuro che è il cuore del film. Diversi sono i temi trattati sotto questa nuvola come il maschilismo, la violenza sessuale, il trauma psicologico, la vita e l’intimità di coppia e le ambizioni lavorative.

Il film racconta la vita di una giornalista di New York (Mila Kunis) che è perfettamente stabile e solida, e che inizia a complicarsi quando dei produttori decidono di realizzare un documentario su una sparatoria accaduta nel suo liceo. Momenti dolorosi della vita della protagonista tornano a galla dopo tanto tempo.

Dolori che in America sono più comuni che nel resto degli altri Paesi a causa del II emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America che prevede il diritto per ogni cittadino di possedere un’arma da fuoco. Arriva così dal best seller del New York Times su Netflix il film La ragazza più fortunata del mondo. Se invece cerchiamo qualcosa di più leggero possiamo guardare Ero una pop star, commedia musicale da vedere in famiglia.

Lettura consigliata

In arrivo finalmente su Netflix a ottobre questo film molto chiacchierato