Agosto è uno dei mesi più amati ed attesi dagli italiani, perché per moltissime persone rappresenta il riposo e le vacanze. Anche in ferie, chi è solito consultare l’oroscopo non smette di farlo. La curiosità resta alta anche in questo periodo e, continuando a leggere, scopriremo che ci saranno delle novità dal 5 agosto per alcuni segni zodiacali.

Novità straordinarie

Il segno dei Pesci vivrà un agosto indimenticabile e perfetto per dare finalmente una svolta alla propria vita. Mercurio regala ai Pesci lucidità e calma necessarie per prendere importanti decisioni che prevedono novità in amore o nel lavoro. Dal 5 agosto le cose potranno cambiare in positivo, ma dopo tanto impegno sarà importante concedersi anche del meritato riposo. L’influsso benevolo di Mercurio rende gli appartenenti a questo segno d’acqua molto più concentrati e pieni di energie positive.

Agosto sarà un mese fortunato anche per i nati sotto il segno del Cancro, che potranno vivere con spensieratezza questo periodo. Sono in arrivo settimane leggere e piacevoli in cui oltre al meritato relax potrebbe tornare una persona dal passato. Si tratta di un piacevole ritorno che potrebbe dare speranza e fare sognare nuovamente gli appartenenti al segno del Cancro. Costoro saranno molto attivi e propositivi anche sul fronte della salute grazie a Mercurio e cercheranno di coinvolgere famiglia e amici in attività all’aperto.

Dal 5 agosto soldi, fortuna e sorprese per 2 segni, Pesci e Cancro

I nati sotto il segno dell’Acquario aspettano da tanto tempo un cambiamento. Finalmente, il tempo dell’attesa è finito e a partire dal 5 agosto la fortuna tornerà a girare. Dopo mesi pieni di problemi soprattutto a livello lavorativo, arriva la svolta. I superiori e i colleghi di lavoro riconosceranno la serietà e la professionalità che contraddistinguono gli Acquario e questo porterà numerosi vantaggi. Non solo un clima più disteso e sereno, ma anche più soldi grazie a qualche buona intuizione. In amore vince chi fugge, ma gli Acquario preferiscono affrontare di petto le situazioni complicate. Questa è la chiave giusta per uscire in fretta da una situazione di tensione.

Toro

Sono in arrivo dal 5 agosto soldi, fortuna e sorprese per i nati sotto il segno del Toro, reduci da un periodo ricco di impegni. È giunto finalmente il momento di riposarsi, ma come sappiamo i Toro sono soggetti dinamici e sempre attivi. Le vacanze dei Toro saranno all’insegna del movimento e qualcuno potrebbe decidere di portarsi dietro anche il lavoro. Mercurio agevola le buone idee ed una di queste potrebbe portare guadagni maggiori. Sarà utile cogliere l’attimo, ma un po’ di riposo servirà a ripartire con maggiore slancio ed energia.

Per quanto riguarda i sentimenti, agosto sarà un mese di certezze e conferme. Chi ha una relazione stabile coglierà l’occasione per dimostrare il proprio affetto al partner, mentre chi vive un nuovo rapporto sarà più propositivo. Per i single, invece, è in arrivo una settimana ricca di incontri interessanti e piacevoli.

