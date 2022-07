Quando giriamo la pagina del calendario è sempre un nuovo inizio. Archiviando luglio che per alcuni di noi è stato un mese pessimo, si aprono le porte di agosto. Il mese astrologico di agosto inizia con l’influenza di Marte che aiuterà alcuni fortunatissimi segni zodiacali a raggiungere i propri scopi. Marte influenzerà diversi aspetti della nostra vita, partendo innanzitutto dal lavoro.

Soddisfazioni in arrivo

I nati sotto il segno del Leone potranno festeggiare un compleanno felice. Sempre sicuri di sé e determinati, i Leone sono persone che non si scoraggiano mai. Questa caratteristica apre molte strade ai Leone perché non hanno paura di fallire. Proprio in questi giorni, potrebbe arrivare una proposta che darà la possibilità ai nati sotto questo segno di cambiare vita seguendo desideri e ambizioni. Calma e serenità caratterizzano i rapporti sentimentali del Leone in questo periodo. Tuttavia, potrebbe servire una piccola scossa al rapporto per non cadere nella noia e nella routine.

Molto tenaci e caparbi, i nati sotto il segno del Toro vivranno un agosto tutt’altro che rilassante. Questo mese occorrerà lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati e chi avrà costanza potrà ottenere ciò che vuole entro la fine di agosto. Sono in arrivo nuove conoscenze e agosto favorirà incontri e sentimenti. Sempre positivi ed ottimisti, gli appartenenti a questo segno di terra affascinano chi li circonda con la propria sicurezza e charme.

Agosto pazzesco per Leone, Toro e altri 2 segni dopo settimane tremende

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno grande carisma e fascino. Spesso è difficile capire che cosa passa nella testa di uno Scorpione, ma una volta catturato il suo interesse il gioco è fatto. Questo mese porterà grandi emozioni ai nati sotto questo segno dello zodiaco. Dopo mesi turbolenti, gli Scorpione sono finalmente pronti a rimettersi in gioco e a fare nuove conoscenze. Marte aiuterà gli appartenenti a questo segno d’acqua ad essere più espansivi ed estroversi. Il lavoro è in ripresa dopo una lunga fase di incertezze. La fortuna torna a girare e i guadagni cresceranno fino alla fine del mese. Nonostante qualche piccola incomprensione con i colleghi, il mese di agosto potrà dare agli Scorpione davvero molte opportunità e soddisfazioni.

Capricorno

Sarà un agosto pazzesco per Leone, Toro, ma anche per il segno del Capricorno che dopo un mese pieno di ostacoli torna finalmente a sorridere. Agosto permetterà ai Capricorno di concludere un importante accordo professionale. Il lavoro richiede ancora molte energie ed impegno e la stanchezza potrebbe farsi sentire. Tuttavia, le soddisfazioni sono grandi e questo mese potrebbe concludersi con guadagni davvero eccezionali. I Capricorno stanno vivendo un momento magico in amore e il partner sembra capire ogni esigenza e desiderio. Marte renderà i single molto più audaci e combattivi. Tuttavia, chi non ha una relazione sentimentale in corso potrebbe avvertire l’esigenza di equilibrio e stabilità.

