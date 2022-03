Dal 28 marzo al 3 aprile Mercurio porterà grandi successi in affari e danaro, mentre Venere e Marte amori idilliaci a questi fortunati segni

Siamo in procinto di entrare nella nuova settimana di confine tra marzo e aprile. La primavera è alle porte e l’oroscopo cambia ancora. Ecco, quindi, le previsioni per la prossima settimana, che va dal 28 marzo al 3 aprile. Avremo segni zodiacali favoriti, in particolare, sul piano professionale e lavorativo. Altri, invece, continueranno a viaggiare nel mondo idilliaco di Venere e degli amori che favorisce. I segni d’aria continueranno ad essere favoriti da Marte e Venere in Acquario. Quindi, non si fermeranno, per loro, gli amori e i romanticismi a tutto campo. I segni di fuoco, invece, si dedicheranno maggiormente alle attività intellettuali, grazie all’avvento di Mercurio in Ariete.

Quindi, diciamo che la fortuna si dividerà in due parti: quella in amore, che riguarderà alcuni segni. Mentre la fortuna in affari e nei successi professionali riguarderà altri protagonisti dello zodiaco. Si spartiranno la buona sorte, come indicato, i segni d’aria con quelli di fuoco, rispettivamente. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono questi segni e cosa accadrà.

I segni zodiacali più fortunati della prossima settimana

In primo luogo, vento favorevole arriverà all’Ariete, grazie all’ingresso di Mercurio nel segno. Quindi, è il momento di sprigionare tutte le energie, fisiche e mentali. Ecco che il cervello eleverà e strutturerà grandi opere, che sarà difficile minare o infiacchire. Infatti, quando l’Ariete inizia ad andare forte e le sue idee prendono forma, non c’è posto per nessun altro sul piano professionale. Ed ecco che il momento è arrivato per questo segno, così assennato e inarrestabile. Insomma, lode piena.

Al secondo posto, nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile, entra l’Acquario ed anche lui metterà in campo le sue grandi abilità intellettive. La sua fortuna sarà trasversale, perché riguarderà anche e soprattutto i progetti affettivi. Saturno, poi, gli darà un ulteriore slancio in avanti. Quindi, questo segno diventerà il perfetto amante e compagno in assoluto. Insomma, saggezza e amore; quindi lode anche all’Acquario.

Dal 28 marzo al 3 aprile Mercurio porterà grandi successi in affari e danaro, mentre Venere e Marte amori idilliaci a questi fortunati segni

Al terzo posto si piazzano i Gemelli, favoriti dai maneggi di Mercurio, che dona uno charme e un’aria irresistibili. Da qui, una impareggiabile capacità di conquistare, già iniziata la settimana scorsa e che continuerà anche questa settimana. Quindi, i Gemelli saranno i corteggiati per eccellenza della prossima settimana. Infine, abbiamo il Sagittario, anch’esso in corsa in amore.

Questa settimana avrà da farsi perdonare delle cadute di stile poste in essere durante la scorsa settimana. Pertanto, si darà ad un corteggiamento appassionato e romantico, come non mai. Ma la cosa importante è che il suo tentativo di farsi piacere e perdonare funzionerà appieno. Quindi, grande fortuna anche ai nati sotto questo segno!

Approfondimento

