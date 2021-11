L’astrologia è lo studio dei movimenti dei pianeti e delle stelle e delle loro influenze sugli eventi umani. A volte i transiti benigni sembrano non arrivare mai, specie quando le cose non girano come dovrebbero o come ci attenderemmo. Tuttavia, il cielo astrale è in perenne movimento e non sta fermo mai.

Abbiamo chiesto allora agli esperti cosa succederà nella prossima settimana. Dalle loro risposte abbiamo capito che dal 22 novembre l’oroscopo porterà soldi e lavoro a questi 5 segni zodiacali che canteranno vittoria. Vediamo di chi stiamo parlando.

Cosa riservano le stelle per i nati Pesci?

A partire da lunedì, il cielo astrale sarà positivo e incoraggiante per gli amici del segno dei Pesci. Questo non equivale a dire che tutta la fortuna sarà dalla loro parte. Semplicemente non ci saranno astri di traverso, e le stelle invogliano a nuovi lavori, nuovi incarichi, collaborazioni e quant’altro.

Sulle finanze il cielo sarà meno favorevole rispetto alle possibili novità professionali. In particolare gli astri consigliano di essere molto saggi e prudenti sulle uscite di denaro, che potrebbero sfuggire di mano.

I nativi Bilancia

Lunedì 22 inizia la stagione del Sagittario e questo transito porterà gli amici Bilancia a rompere gli schemi e andare alla ricerca di ulteriori affari. Giove e Mercurio inoltre sono tornati in aspetto diretto, l’ideale per affrontare le questioni di lavoro e portarle a proprio favore.

Questo insieme di cose si tradurrà per molti in un aumento delle entrate. Tuttavia, guai a spendere tutto: ecco i trucchi per gestire 2.000 euro di stipendio e veder crescere la giacenza sul conto.

Cielo a favore anche per il segno del Sagittario

Continua il recupero astrale per i nati Sagittario. Da lunedì 22 il cielo lavorativo e professionale si dipinge di blu, mentre solo 2 giorni dopo arriveranno belle notizie anche sul fronte dei soldi.

Il cielo suggerisce comunque prudenza sul piano delle finanze. Dal 24 aumenteranno le entrate, ma oltre allo shopping salvaguardiamo sempre i risparmi. Al riguardo, ecco come partire da zero e ritrovarsi tanti soldi sul conto corrente.

Il cielo astrale dei nativi Cancro

Nulla di nuovo sotto il cielo astrale dei nati sotto il segno del Cancro, nel senso che il mese continua a filare liscio. È pur vero che Giove dimorerà con convinzione nel segno solo verso la fine dell’anno. Quindi promozioni e avanzamenti di carriera sono rimandati al 2022. Tuttavia la situazione lavorativa e professionale (specie per i lavoratori autonomi) è molto interessante anche in novembre. Infine, cielo terso anche per gli studenti: esami e interrogazioni andranno bene, a patto di studiare, ovviamente!

Dal 22 novembre l’oroscopo porterà soldi e lavoro a questi 5 segni zodiacali che canteranno vittoria

Infine troviamo i nati Ariete. Il cielo astrale va lentamente migliorando con il passare dei giorni di novembre, grazie alla dipartita di Mercurio che ha complicato la vita e la professione nella prima parte del mese.

Marte in Scorpione porta ad agire e ad osare, a volte anche fino ai limiti della prudenza. Tuttavia, l’asso nella manica sarà l’ingresso del Sole in un segno di fuoco da lunedì 22 (giornate top della settimana: 25 e 26). Chiusure di contratti importanti e/o il recupero di qualche credito passato saranno le sorprese più gradite della settimana.

Approfondimento

