Si cerca di combattere il freddo in tanti modi. Maglioni, scarponcini, cappotti e piumini, sciarpe e guanti stanno di nuovo facendo bella mostra di sé addosso un po’ a tutti. Quando, però, si torna alla propria dimora, c’è l’esigenza di stare comodi e in un ambiente piacevolmente riscaldato. Cosa c’è di meglio di godere dei momenti di relax, magari sul divano con una tazza di tè, in una casa calda e accogliente?

Per ovviare al freddo, in commercio ci sono svariate soluzioni. Una di esse è il termocamino. Quelli tradizionali più diffusi sono a legna o a pellet, ma ci sono pure camini alimentati da bioetanolo. La manutenzione deve essere accurata in modo da farli funzionare al meglio ed evitare dei pericoli. Un’altra soluzione abbastanza recente è rappresentata dal camino elettrico ad acqua. È un’alternativa da prendere in considerazione se si vuole acquistare qualcosa che riscaldi e consumi poco. Il termocamino ad acqua è davvero elegante e si adatta a qualsiasi arredamento. Le fiamme fredde ne consentono l’uso in palazzi in cui è vietato l’uso di fiamme calde.

Questo camino ecologico e all’avanguardia renderà la casa calda e farà risparmiare sulla bolletta

Il termocamino presenta molti vantaggi: riscalda in modo ottimale l’appartamento, non consuma molto, si può allacciare a un impianto già esistente. Ciò implica che può sostituirsi benissimo a una caldaia a gas tradizionale, perché consente la produzione di acqua calda sanitaria. In aggiunta, è a norma per quanto riguarda gli standard di sostenibilità ambientale. Questo camino elettrico ha un termostato e un telecomando, per regolare l’intensità di calore e programmare il timer. Il termostato fa sì che si spenga a una certa temperatura e si riaccenda se nel locale i gradi sono sotto una determinata soglia. Questo permette un bel risparmio energetico.

Ce ne sono di tanti tipi e misure e si possono rendere scenografici con ciocchi finti. L’acqua nebulizzata per il riscaldamento va su, come a creare una specie di fumo. Dei LED la illuminano e si crea un bell’effetto di legna che arde, proprio come in un camino tradizionale, solo che qui non c’è fumo e nemmeno fuliggine. Il costo del termocamino ad acqua varia in base al modello, ai livelli di riscaldamento, alla grandezza. Al momento dell’acquisto si può scegliere un camino a parete o a pavimento. Alla spesa iniziale, inoltre, è necessario aggiungere il costo dell’istallazione.

