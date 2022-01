Chi è stanco delle solite vacanze e vuole provare un’esperienza completamente nuova e coinvolgente, tra l’altro risparmiando, è nel posto giusto. Il sogno di girare l’Europa intera può diventare realtà grazie a questo biglietto speciale dal prezzo davvero conveniente. Giorni di viaggi illimitati da utilizzare entro 1 o 2 mesi oppure di fila sui treni di alcune delle maggiori compagnie ferroviarie europee. Fra queste Trenitalia, Eurostar e Thalys. Ecco di seguito le idee di viaggio in treno rivolte ai più avventurosi per scoprire l’Europa a prezzi stracciati.

Pronti per la prossima avventura?

Un’esperienza indimenticabile rivolta agli esploratori, agli amanti del camping e a tutti coloro che desiderano dare una svolta alla classica monotonia. Interrail Global Pass è il biglietto che ci permetterà di viaggiare illimitatamente per giornate intere. Sono 33 i Paesi inclusi nella soluzione con sconti differenti a seconda dell’età del viaggiatore. C’è la categoria Giovani per chi ha fra i 12 e i 27 anni, Adulti per chi ne ha più di 28. E ancora, Senior per gli ultrasessantenni e Bambini fra i 4 e gli 11 anni. Questi ultimi viaggiano gratis se in compagnia di un adulto.

Le idee di viaggio in treno rivolte ai più avventurosi per scoprire l’Europa a prezzi stracciati

Preso il biglietto, tocca organizzare quello che potrebbe essere uno dei viaggi più iconici della nostra vita. Tuttavia, fra le tante tappe disponibili ci si perde facilmente. Fortunatamente, è Interrail stessa a darci consigli su come sfruttare a pieno i giorni di viaggio per raggiungere più tappe possibili nel tempo limite.

Le 10 città più economiche d’Europa

Chi è alla ricerca di un programma di viaggio economico, Interrail consiglia un percorso indicato composto di 10 tappe. Per ognuna di queste è inoltre indicato il costo medio giornaliero low cost. Si parte dalla Polonia, visitando città quali Varsavia e Cracovia. Si scende poi verso Český Krumlov, Repubblica Ceca, con un costo medio giornaliero che si aggira intorno alle 28 euro, secondo Interrail. Appena 3 ore di treno per arrivarci seguendo il percorso tappa dopo tappa.

Quarta località è Bratislava, Slovacchia, e si prosegue verso Budapest, Ungheria. Scendendo ancora un po’ si arriva nella meravigliosa Zagabria e, poi, a Belgrado in Serbia. Si conclude il viaggio iconico con 3 tappe da favola, ossia Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, Sofia, in Bulgaria ed infine Bucarest, Romania. In generale, il costo medio giornaliero delle 10 città elencate si aggira tra i 24 e i 30 euro o poco più.

Approfondimento

