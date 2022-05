Con l’arrivo della bella stagione, diventiamo tutti automaticamente più allegri e positivi. Sarà l’effetto del tempo e del sole, che riscalda le nostre giornate, e anche il nostro umore. Gli astri, però, percorreranno percorsi particolari, positivi per molti segni, ma non per tutti. Alcuni pianeti ancora instabili, infatti, creeranno problemi e grattacapi ad alcuni segni zodiacali.

In particolare ci saranno sorprese sgradevolissime per 2 segni che dovranno fare molta attenzione alle proprie finanze. Fortunatamente, però, il transito di Giove e di Venere permetterà di recuperare qualche posizione, soprattutto sul piano fisico ed emotivo. Arriveranno anche parecchi soldi, grazie ad alcune scelte oculate in ambito finanziario, soprattutto dall’inizio di giugno, per 2 segni estremamente fortunati.

Dal 1° giugno arriveranno soldi, fortuna e amore nella vita di questi 2 segni baciati da 2 pianeti che manderanno energie positive

Giornate impegnative ma molto emozionanti sono quelle che attendono i nati sotto il segno dell’Acquario. Ecco qual è il primo segno zodiacale che godrà di ottima salute, passione e fortuna soprattutto da giugno. Il periodo fortunato dell’Acquario inizierà grazie al supporto di Giove, che sarà un valorosissimo alleato.

Sembrava iniziata una fase negativa per l’Acquario, a causa di alcune spese impreviste che avrebbero potuto metterlo in crisi. Invece è proprio grazie alle influenze positive di Giove che l’Acquario riuscirà a smuovere le acque e a trarre vantaggio dagli errori fatti in passato.

In questo momento si sentirà estremamente potente e convinto di poter ottenere il massimo dalla vita. Sarà un periodo pieno di luce e ottimismo e i soldi che arriveranno saranno solo la ciliegina sulla torta di questa strepitosa fase di vita.

Grande fortuna anche per un altro segno protetto da Venere

Dal 1° giugno arriveranno soldi, fortuna e amore anche per il segno zodiacale protetto dal passaggio di Venere. Stiamo parlando della Vergine. Questo segno si aprirà a nuovi cambiamenti che arriveranno nella sua vita e che potrebbero mettere a rischio la sua stabilità. In realtà, sarà proprio questo nuovo approccio alla vita a premiare la Vergine, che si vedrà ricompensata su più fronti.

Chi è in coppia ritroverà la passione persa nell’ultimo periodo e chi è single conoscerà una persona speciale. Questa stagione sarà ottima anche sul profilo professionale. L’arrivo di nuovi colleghi riequilibrerà gli equilibri professionali, giovando al gruppo di lavoro. L’entusiasmo ritrovato riuscirà anche a farci attrarre più denaro, a seguito di alcune eccellenti occasioni colte al volo. Il periodo che inizierà a giugno sarà sicuramente il punto più alto e glorioso di questo anno.

