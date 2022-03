Sorprese sgradevolissime in arrivo per quest’accoppiata di segni zodiacali che dovrà fare molta attenzione alle proprie finanze in questo periodo

L’anno è ormai entrato nel vivo e non sembra essere iniziato nel migliore dei modi. A livello sociale è un momento molto difficile e questo crea incertezza e ansia verso il futuro.

Il problema è che, alcuni di noi, si caricano emotivamente dei mali del Mondo e finiscono per riscontrare qualche malessere anche nella propria vita. In psicologia si parla di “sinestesia del tocco a specchio” ed è un fenomeno che riguarda chi riesce ad avvertire il dolore altrui come proprio.

Questa sensazione avrà ricadute negative anche sull’umore, motivo per cui si potrebbe commettere qualche errore, anche dal punto di vista economico. In particolare, ci sono 2 segni zodiacali che dovranno fare molta attenzione alle loro scelte, soprattutto in questo periodo.

Saturno contro per questo segno

Il primo segno interessato da questo periodo un po’ negativo è il Cancro. Il picco di sfortuna coinciderà con l’equinozio di primavera, che porterà grossi guai.

Saturno, in questo periodo, cercherà di ostacolare e rallentare ancora una volta la spinta volitiva del Cancro.

I nati sotto questo segno saranno completamente assorbiti dal lavoro e ciò potrebbe far aumentare l’ansia da prestazione e la possibilità di sbagliare. La primavera, infatti, sarà costellata da tanti piccoli errori che, insieme, potrebbero tradursi in un grosso errore in campo finanziario.

Questo potrebbe causare una perdita economica importante, che bisognerà cercare di evitare ad ogni costo.

Diversamente da quel che si prospettava, anche per i Pesci non sarà un periodo molto positivo.

Le stelle potrebbero mettere a dura prova questo segno, sia sul piano sentimentale che lavorativo. Il segno dei Pesci aveva già subito un percorso particolare quest’anno, anche a causa di qualche battuta d’arresto sul lavoro.

Solo qualche tempo fa, infatti, sembrava che questo segno stesse finalmente sterzando verso un periodo di serenità, ma purtroppo potrebbe arrivare un’altra batosta.

Il portafoglio piange anche per questo segno

Il periodo nero che stiamo vivendo, infatti, non permette una grossa circolazione di soldi e di questo ne risentiranno soprattutto i commercianti. Sorprese sgradevolissime in arrivo per questo segno, per cui il consiglio è quello di riflettere molto bene su qualsiasi decisione ci si trovi a dover prendere.

La fortuna, però, continuerà almeno in amore. Grazie a Eros, infatti, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno un trimestre molto passionale, che risolleverà un po’ l’umore.