Immagini che arrivano soprattutto dai film americani, quando i protagonisti attraversano i lunghi deserti con le strade costeggiate unicamente dai cactus. Panorami desolati, e per certi versi desolanti, ma che fanno parte comunque della nostra natura. Con un maggio così caldo e torrido, sicuramente molti dei nostri Lettori e delle nostre Lettrici avranno magari anche cambiato qualcosa nell’orto e nel giardino. Nel senso che quando andiamo al vivaio, sentiamo molto più spesso pronunciare la fatidica domanda: “ma questa pianta resiste bene al caldo?”. Perché in effetti, data la scarsità di precipitazioni e il caldo torrido, quando ce ne andiamo in vacanza, c’è sempre il rischio di tornare e trovare le piante bruciate. Sempre ovviamente che non abbiamo temporizzato l’impianto di irrigazione o affidato l’innaffiatura al vicino di casa. Ma se abbiamo invece voglia di una pianta grassa che non ci dia problemi ecco l’idea giusta della nostra Redazione.

Resiste tranquillamente fino ai 15 °

Dai deserti aridi del Messico ecco la pianta grassa perfetta che poi d’inverno potremo far rientrare in casa. La Mammillaria non sarebbe tecnicamente una sola pianta, ma una famiglia con diversi “parenti”. Originaria del continente americano, soprattutto delle zone desertiche messicane e sudamericane. Fa parte della grande famiglia delle “Cactaceae”, ossia come comunemente li chiamiamo dei cactus. Ma non dobbiamo assolutamente pensare alle piante semplici e spinose che vediamo nei deserti americani. Senza foglie e senza rami, è in versione tradizionale con dei fusti pieni di spine. Proprio a differenza di altre piante simili, proprio dal fusto sbocciano dei fiori bellissimi e multicolorati. Dal bianco al rosa, dal giallo al viola, sono davvero tanti i fiori e le varietà di questa pianta.

Dai deserti aridi del Messico ecco la pianta grassa perfetta per l’estate che ci farà innamorare con la sua cascata di fiori di mille colori

Essendo abituata al caldo del deserto, possiamo tranquillamente dire che le nostre estati calde italiane sono la sua gioia. Anche se paradossalmente, preferirebbe una zona non troppo esposta al sole, ma in penombra. Non tanto perché rischi di morire, ma proprio per permettere una produzione copiosa e meravigliosa dei suoi fiori. Se non abitiamo in zone eccessivamente siccitose, potrebbe vivere tranquillamente della pioggia. Altrimenti, soprattutto in piena estate, almeno una volta ogni 10 giorni ricordiamoci di bagnarla. Ma, non eccessivamente per evitare che le radici si inumidiscano troppo, rischiando di marcire.

