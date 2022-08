Se il viaggio è una scoperta, sempre più persone vogliono farlo da sole. È la nuova moda che investe soprattutto l’universo femminile, giovane e non. Viaggiare da soli, secondo gli esperti, è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Rinforzerebbe l’autonomia e la sensazione di libertà, e permetterebbe di soddisfare maggiormente la curiosità personale di esplorare e visitare nuovi Mondi e situazioni. Sarebbe un modo per spezzare la noia della routine quotidiana e ritornare rigenerati nello spirito.

Tante mete da esplorare

Ovviamente viaggiare da soli richiede qualche precauzione in più e una buona pianificazione del viaggio. Sarebbe opportuno prenotare in anticipo per verificare la disponibilità dei servizi e decidere con quale mezzo viaggiare. E stabilire anche un budget, per non rischiare di spendere alla fine molto più di quello che avremmo voluto. Anche la scelta della meta è personale e ognuno deve decidere liberamente come iniziare un’avventura del genere e che tipo di esperienza affrontare. Si può iniziare con un viaggio non troppo lungo, anche di pochi giorni.

L’Italia è un Paese ricchissimo di mete stupende e propone alternative veramente interessanti. Si può iniziare con un’escursione in montagna o scegliere un piccolo borgo o, magari, una città d’arte. Una meta molto amata dagli stranieri, secondo le indagini del web, per il suo patrimonio artistico ma anche per i prezzi bassi, è Mantova, in Lombardia.

Da visitare anche per un giorno questa città d’arte vicino Milano

Mantova, la città dei Gonzaga, è un vero museo a cielo aperto dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, come splendida testimonianza del Rinascimento italiano. I veri tesori si trovano all’interno delle prime due cinte murarie. Su tutti, emerge lo splendido Palazzo Ducale, la residenza dei Gonzaga, costituito da più palazzi collegati tra loro da corridoi e cortili e da oltre 500 stanze molte delle quali conservano ancora gli splendidi affreschi del Mantegna. Nelle vicinanze, in Piazza delle Erbe, si erge la splendida Rotonda di San Lorenzo costruita per volere di Matilde di Canossa. Un altro luogo del cuore è il Palazzo Te, la residenza estiva dei Gonzaga, un po’ più periferica rispetto al Palazzo Ducale. Era il luogo degli ozi e del relax, dei divertimenti eleganti e delle storie d’amore galeotte. Sicuramente, da visitare anche per un giorno.

Cosa mangiare?

Sicuramente i tortelli di zucca, una specialità della città, ma anche salami, cotechini, salamelle e mostarda. C’è poi la torta sbrisolona, conosciuta in tutto il Mondo, a base di mandorle e zucchero. Ma le specialità non si fermano qui. Ci sono ricette di corte, delle vere leccornie tramandate negli anni, e riproposte dai ristoranti della città. Da assaggiare assolutamente.

